foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

▲foodpanda外送員對新制薪資不滿，打算在1月16日發起全台性罷工。（圖／翻攝自靠北熊貓）

記者謝承恩／台北報導

foodpanda熊貓外送平台薪資調降，每單從基本的70元降至60元，中彰高屏地區一單57元，宜蘭雲嘉更只有55元，讓許多熊貓怒批「新制坑殺」，接單量高的外送員，薪資更可每月短少1萬。加上這已經不是第一次熊貓調降薪資，更有外送員在「靠北熊貓」發起1月16日全國性罷工，抗議熊貓新制薪資。

據「靠北熊貓」指出，近期許多外送員都有接收到平台的通知，告知外送員要「調整報酬結構」，號稱單量增加30%，並提升整體報酬，然而實際點開foodpanda網站比較「新制」與「舊制」薪資的差別，會發現每單從基本的70元降至60元，中彰高屏地區一單57元，宜蘭雲嘉更只有55元，此外累積接單要滿200件，才有500元獎金。

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▲熊貓美食外送平台大幅調降接單價格。（圖／翻攝自Foodpanda官網）

如果你是接單量1~100件的一般外送員，薪水短少1000元，也無獎金發放。若是勤跑接單的超級外送員，接單量高，但薪資瞬間短少1萬元，根本是減薪30%！更有網友詳盡列出薪資計算表，表示「我半個月(15~16天)大約只跑350單，舊制$26,900元，現在新制，同樣350單22,000元，半個月就少了$4,900元，如果換算成1個月就少$9,800元。」

▲熊貓薪資調整，新制比舊制的每半月的價差極大。（圖／翻攝自靠北熊貓）

甚至有網友怒批，入行熊貓後，薪資條件一直再降低，原本高單量時期，一單還可能有70元、85元、110元的價格，現在通通60元，甚至更低，「是當車子沒車損、沒油耗，沒扣二代健保嗎？」指稱foodpanda根本把熊貓司機當「塑膠」還是當「義工」再跑？一度也有同業表示，「不爽不要跑、還有人搶著賺。」但他認為要提醒各位，熊貓根本要司機倒貼錢，幫民眾送餐。

▲熊貓外送員試算自己的接單量及薪資，足足差了快2萬元。（圖／翻攝自靠北熊貓）

記者致電向foodpanda求證，foodpanda證實公司為了調整接單及薪資結構而做了大幅度的修正。針對熊貓司機對於減薪的質疑，以及未來將發起全國性的罷工一事，foodpanda回應如下：

針對「foodpanda外送夥伴合作調整方案」的細節詢問，首先針對「外送員對薪資異動、單量沒改變的說法」，foodpanda回應如下：「我們盡全力優化系統對於時段劃分、精準預測區域時段及訂單需求、調整外送區域，每小時平均單量將提升，讓外送夥伴可以有穩定報酬。」

第二題關於「調降薪資的原因」，foodpanda回應如下：「foodpanda 配合政府行政指導原則持續改善現行制度，本次制度調整最終目標是為了在台灣建立可長久經營的外送環境。」

最後「若外送夥伴發起罷工，foodpanda該如何應對」之提問，foodpanda回應如下：「foodpanda希望不斷優化並調整更好的營運模式，來建立一個更加完善的外送生態圈。我們將積極了解外送夥伴的反饋與新制度的執行狀況，並持續優化營運模式以建立可長久經營的外送環境。」