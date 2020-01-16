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「新制坑殺」！foodpanda外送員罷工　16日北中南三區集結抗議

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▲foodpanda,空腹熊貓,外送,機車外送,僱傭。（圖／記者林敬旻攝）

▲foodpanda部分外送員16日展開罷工。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

foodpanda熊貓外送平台之前調降薪資，引發不少外送員的不滿，，甚至有人在「靠北熊貓」上發起16日全國性罷工，總共分成北中南三區，以抗議熊貓的新制度。不過，似乎有部分外送員認為他們屬於承攬制，不爽就不要跑，因此不會參加罷工。

據「靠北熊貓」指出，近期許多外送員都有接收到平台的通知，告知外送員要「調整報酬結構」，號稱單量增加30%，並提升整體報酬，然而實際點開foodpanda網站比較「新制」與「舊制」薪資的差別，會發現每單從基本的70元降至60元，中彰高屏地區一單57元，宜蘭雲嘉更只有55元，此外累積接單要滿200件，才有500元獎金。

請繼續往下閱讀...

針對foodpanda片面更改制度，不少外送員計畫16日展開拒送，並預計在北、中、南三區集結抗議。雖然有不少人表示支持，但還是有部分外送員不認同拒送行為。

據《中央社》報導，一名陳姓熊貓外送員指出，16日上午11時預估會有30至50名外送員集結在台北市內湖敬業三路；新北外送員則預計在下午4時抵達板橋中正路上體育場罷工，現場初估會有50至80人。

至於中部地區，陳男估計上午10時會有50至80人到台中市政府前廣場集合，並於半小後集體向台中市勞工局陳情。但是南部區域，陳男則認為人數沒有那麼多，可能只有20至30名外送員上午11時在高雄瑞豐夜市前機車停車格集結抗議。此外，陳男還說，北市勞動局16日下午2時將在萬華召開勞資調解會，外送員與資方將在會上展開協調。

記者致電向foodpanda求證，foodpanda證實公司為了調整接單及薪資結構而做了大幅度的修正。針對「外送員對薪資異動、單量沒改變的說法」，foodpanda回應，「我們盡全力優化系統對於時段劃分、精準預測區域時段及訂單需求、調整外送區域，每小時平均單量將提升，讓外送夥伴可以有穩定報酬。」

另外，關於「調降薪資的原因」，foodpanda則表示，「配合政府行政指導原則持續改善現行制度，本次制度調整最終目標是為了在台灣建立可長久經營的外送環境。」而外送員發起罷工，foodpanda該如何應對？foodpanda說，「希望不斷優化並調整更好的營運模式，來建立一個更加完善的外送生態圈。我們將積極了解外送夥伴的反饋與新制度的執行狀況，並持續優化營運模式以建立可長久經營的外送環境。」

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