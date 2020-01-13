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桃市獲教育部專案補助10億　規劃設置18所幼兒園

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▲桃園頂社國小附幼小朋友，舉行春節習俗體驗活動。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦和桃園頂社國小附幼小朋友，舉行春節習俗體驗活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年將至，桃園頂社國小附幼的小朋友，13日舉行體驗包括寫春聯、剪窗花及製作紙鞭炮等各種春節習俗活動。出席活動的市長鄭文燦指出，市府獲得教育部專案補助10億元，將規劃設置18所幼兒園，2020學年度公共化幼兒園比例將到達4成，下一階段則將落實國小校校有幼兒園的政策目標，預計2024年前達標。

▲桃園頂社國小附幼小朋友，舉行春節習俗體驗活動。（圖／市府提供）

▲▼市長鄭文燦和桃園頂社國小附幼小朋友，舉行春節習俗體驗活動。（圖／市府提供）

▲桃園頂社國小附幼小朋友，舉行春節習俗體驗活動。（圖／市府提供）

鄭文燦說明，市府自2015至2019年期間，已增設公共化幼兒園共66園、220班、6,376個名額，2020學年度將增加公立及非營利幼兒園計17園、62班、1,734個名額，公共化幼兒園比例將達4成。在蘆竹區方面，蘆竹國小將增設1班、招收30人；外社非營利幼兒園則將開設3班、招收90人，預計今年4月至5月間辦理招生作業、9月1日正式開學。

至於招生規模最大的新設中山非營利幼兒園，規劃招收2歲專班共4班、64個名額，3至5歲班共12班、360個名額，總計招生名額達424人，預計2022學年度開辦，屆時將大幅提高蘆竹區幼教服務量能，滿足家長的期待。

頂社國小附設幼兒園於2019學年度起開辦，目前招收3至5歲班及2歲專班，共46名幼兒，市府也積極推動2歲專班政策，希望提供家長保母托育以外的新選擇，讓幼兒提前進入幼教體系；鄭市長今日也贈送小朋友們新年小禮袋，希望透過可愛造型牙刷及牙膏，鼓勵小朋友們保持口腔清潔的好習慣。

包括市議員張桂綿、郭麗華、劉勝全、市府教育局副局長高玉姿、蘆竹區長蔡志揚、頂社國小校長陳慶安等均一同出席活動。

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