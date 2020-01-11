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桃園立委／藍綠各取3席　鄭文燦守住馬其諾防線

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▲「鄭文燦牌」發威，2020大選民進黨桃園市得票亮眼。（圖／ET資料照）

▲「鄭文燦牌」發威，2020大選民進黨桃園市得票亮眼。（圖／蔡英文競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選桃園市開票結果，民進黨總統候選人蔡英文拿下718,260票，大勝對手韓國瑜188,511選票；桃園立委應選6席，國、民兩黨各拿下3席。國民黨雖比上屆增加一席，但2018代表國民黨參選市長、轉戰第6選區，尋求立委連任的陳學聖卻落敗，國民黨的魯明哲、萬美玲和連任成功的呂玉玲3人，皆以些微票數之差險勝，凸顯「鄭文燦牌」發威！

▲「鄭文燦牌」發威，2020大選民進黨桃園市得票亮眼。（圖／ET資料照）

▲鄭文燦擔任2020大選蔡英文全國競選總部總督導重任，被看好是蔡英文接班人。（圖／蔡英文競選總部提供）

2020大選，桃園市長鄭文燦擔任蔡英文全國競選總部總督導重任，選戰期間因香港反送中事件，民進黨打出「台灣要贏」守護台灣牌奏效，民進黨在各縣市的總統選舉得票，皆開出漂亮成績，桃園市更因鄭文燦掌控行政資源優勢，以及任內施政成績受到肯定，蔡英文在桃園再度大勝對手。

尤其是，民進黨在3席落敗的立委得票，第3選區中壢區向來是藍大於綠的選區，曾任升格前的中壢市長、國民黨候選人魯明哲也以10,315票險勝民進黨候選人彭俊豪；第四選區現任市議員萬美玲和第五選區尋求連任的呂玉玲，亦因選區選民結構藍大於綠，且深耕基層，服務落實，都被看好，然選舉結果兩人分別以5,447票和4,589票些微差距險勝。

2020大選，桃園市共有1242投開票所，選舉人數178萬多人，桃園市選委會表示，總統選舉投票率是74.42%，立委投票率是74.8%，投票率相當高。

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