想過好年要先有好環境！達人傳授「上下內外」省時省力大掃除撇步

▲年前大掃除。（示意圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

農曆新年將到來，除舊佈新過好年，準備好挽起衣袖清掃居家環境前，環保署要提醒節電小技巧、清掃居家內外環境正確方式、善用盆栽進行居家環境綠化及清淨室內空氣、電池及燈管（泡）正確回收方式，和環境友善環保標章產品及家用殺蟲劑環境用藥選購方式等小撇步，讓全民輕鬆打掃兼省荷包。

環署首先針對家用電器清潔及節電說明，年終大掃除不能忘記要將燈具灰塵擦拭乾淨，冷氣、除濕機濾網也要清洗，傳統燈泡更換為LED燈具、冰箱不要超過8分滿。節電達人張偉明執分享小技巧，如使用快煮壺及保溫瓶、善用有開關的延長線，更重要的可以參加台電節電獎勵活動，自己跟自己比，與去年同期用電每節省1度可獲得0.6元獎勵金，節電省荷包。

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▲具有環保標章的清潔劑。（圖／環保署提供）



大掃除時也要檢查耗電物品，環署表示，玩具或手電筒等的電池無法使用時，可取下裝配到其他較低耗電的電子產品，如鬧鐘及遙控器上使用，善加利用能源。因電池含有害物質、體積小，所以在電池電力耗用完畢時，也要取出做好妥善回收；另外，更換新燈管（泡）時，取下廢燈管（泡）放入原新品之紙製保護套中避免破損，廢燈管（泡）可交由清潔隊資源回收車、販賣店家或回收商回收。各縣市環保機關春節期間垃圾收運時間可於除夕前一週至環署清靜家園顧厝邊-綠色生活網查詢。

打掃清潔時，環署建議民眾選用不影響人體健康且對環境友善的環保標章清潔產品，由上而下、由內向外的打掃方式，可達事半功倍的效果，同時也要記得定期清理盆栽等積水容器等孳生源。在選購家用殺蟲劑部分，環署宣導依循「4 要」：「1 要對症」，依防治對象選擇正確的環境用藥；「2 要合法」，認明有環署核准的「環署衛製字」或「環署衛輸字」等許可證字號；「3 要時效」，確認產品製造日期及有效期限；「4 要識標」，依標示（產品外包裝）使用，可安全又有效達到除蟲目的。

▲合法環境用藥。（圖／環保署提供）



另外，過年期間民眾也喜愛擺設室內盆栽，環署指出，選擇適當植物可綠化及清淨室內空氣，如火鶴、袖珍椰子可吸附甲醛等揮發性有機物；黃金葛、聖誕紅等可減少二氧化碳。大門和玄關可多加利用台灣原生植物，如黃金榕、竹柏及鵝掌藤，搭配大岩桐、盆菊或長壽花，可增加色彩，更能吸附落塵及兼顧綠化生態；餐廳擺設非洲菫、波士頓腎蕨、聖誕紅、袖珍椰子、黛粉葉、白鶴芋等室內植物；書房或臥房可選用蔓綠絨、袖珍椰子、蝴蝶蘭與觀賞鳳梨；廚房選擇黃金葛、波士頓腎蕨、麗格秋海棠及嫣紅蔓等，除具有淨化室內空氣品質、美化居家環境及舒緩情緒的效果外，更能增進生活情趣，讓大家歡喜迎接農曆新年，相關資訊也可到空氣品質淨化區資訊網查看。

最後環署提醒，年終大掃除務必落實垃圾分類及資源回收，如有大型廢棄物需清運，請提前聯絡地方清潔隊，以便安排時間處理，順利完成春節假期前的環境清理工作。