桃園市議員林政賢娶媳　鄭文燦、邱奕勝鼓勵新人多生子

▲桃園市議員林政賢娶媳，議長邱奕勝（右一）擔任証婚人，鼓勵新人多生子。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選結束翌日，桃園市議員林政賢於桃園農工大禮堂，席開百桌，為子林久竪娶媳。由於少子化社會，到場祝賀的市長鄭文燦、議長邱奕勝，同聲期勉新人多生子，增產報國；尤其桃園針對年輕夫妻關注的成家育兒條件，提供相關照顧與津貼，並持續增設公托、親子館等育兒設施，會給年輕夫妻甜蜜多一點，負擔少一點。

▲市長鄭文燦期勉新人要多生子。（圖／林政賢服務處提供）

▼桃園市議員林政賢和夫人吳貴瑛牽著孫女出席婚禮。（圖／林政賢服務處提供）

市長鄭文燦表示，他和林政賢認識超過25年，兩人都是青商會會員，初識林政賢時，發現畢業於東吳大學政治系的林政賢，為人相當謙卑，不僅熱心助人且擔任青商會長具有領導人特質，那年他就鼓勵林要參選議員；而林政賢也陸續擔任兩屆縣議員和兩屆市議員，對教育和本土文化及新住民的權益，在議會提出很多建言，也相當關注並爭取很多權益。

▲新人林久竪和嚴沛榆。（圖／林政賢服務處提供）

而林政賢的兒子林久竪和新娘嚴沛榆，都自行創業多年，憑自己專業而不是靠爸族的年輕人，兩人雖已「先有後婚」但鄭仍鼓勵兩人再繼續生第二、第二胎；擔任証婚的議長邱奕勝說，林政賢在議會出席率百分百，問政認真、專業理性，在議會有很好的人緣，鼓勵新人多多生子，增產報國，讓桃園人口更年輕化。

▲辦桌人員於婚宴會場展示給賓客享用的活海鮮。（圖／記者楊淑媛攝）

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