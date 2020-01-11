影／鄭文燦：投票踴躍代表大家珍惜權利　選出支持候選人與政黨

▲桃園市長鄭文燦伉儷11日一早趕到八德區大安國小投票，面對媒體顯得精神奕奕。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020總統大選暨立委選舉投票日，桃園市長鄭文燦伉儷一早到位於八德區老家附近的大安國小投開票所投票，鄭文燦表示，台灣是民主國家，投票是公民權利，今天天氣不錯，看到這麼多人投票代表大家珍惜自己的權利，希望趙次投票順順利利，民主是辦喜事，希望大家珍惜手中選票，支持自己心目中理想的候選人與政黨。

鄭文燦伉儷11日上午9時10分許出現在大安國小1083投開票所，鄭文燦指出，前晚在凱道前參加民進黨中央舉辦的選前之夜造勢活動，很晚才回到桃園家中，但一早聽取各區最新投開票情形後才換裝趕往戶籍地所在的老家投開票所投票，不過天氣不錯，一早看到各地投開票所都湧進不少選民投票，代表大家都珍惜投票權利，希望這次投票能順順利利，民主政治是辦喜事，所以希望選舉順利完成。

▲桃園市長鄭文燦伉儷在桃園市八德區大安國小投下自己神聖一票。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦表示，今天主要以選舉為主，其他行程都取消，大致會到各投開票所視察，也會去各候選人競選辦公室走走關心一下，晚間八點前大致上會知道選舉結果，接著會到台北參加全國競選總部最後的活動，是希望今天選舉平平順順 ，每位選民都能順利行使投票權利，畢竟這是我們的民主政治，公民的基本權利，希望大家珍惜手中選票，選出心目中支持的候選人與政黨。

▲桃園市長鄭文燦指出，今天天氣不錯，看到這麼多選民踴躍投票，但表大家珍惜自己權利。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦還強調，這次選舉與上次合併公投選舉相對較單純，選民排隊不會太久，另外參與選務的兩萬多名選務人員與協勤警務人員，要對大家說聲「辛苦了！」尤其在選舉期間，有很多活動需要維持秩序，我會在選後，也就是下週春安工作期間到各分局慰勞，感謝警方人員在這段期間努力付出與辛勞。

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