　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

影／鄭文燦：投票踴躍代表大家珍惜權利　選出支持候選人與政黨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市長鄭文燦伉儷11日一早趕到八德區大安國小投票，面對媒體顯得精神奕奕。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦伉儷11日一早趕到八德區大安國小投票，面對媒體顯得精神奕奕。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020總統大選暨立委選舉投票日，桃園市長鄭文燦伉儷一早到位於八德區老家附近的大安國小投開票所投票，鄭文燦表示，台灣是民主國家，投票是公民權利，今天天氣不錯，看到這麼多人投票代表大家珍惜自己的權利，希望趙次投票順順利利，民主是辦喜事，希望大家珍惜手中選票，支持自己心目中理想的候選人與政黨。

鄭文燦伉儷11日上午9時10分許出現在大安國小1083投開票所，鄭文燦指出，前晚在凱道前參加民進黨中央舉辦的選前之夜造勢活動，很晚才回到桃園家中，但一早聽取各區最新投開票情形後才換裝趕往戶籍地所在的老家投開票所投票，不過天氣不錯，一早看到各地投開票所都湧進不少選民投票，代表大家都珍惜投票權利，希望這次投票能順順利利，民主政治是辦喜事，所以希望選舉順利完成。

▲桃園市長鄭文燦伉儷在桃園市八德區大安國小投下自己神聖一票。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦伉儷在桃園市八德區大安國小投下自己神聖一票。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦表示，今天主要以選舉為主，其他行程都取消，大致會到各投開票所視察，也會去各候選人競選辦公室走走關心一下，晚間八點前大致上會知道選舉結果，接著會到台北參加全國競選總部最後的活動，是希望今天選舉平平順順 ，每位選民都能順利行使投票權利，畢竟這是我們的民主政治，公民的基本權利，希望大家珍惜手中選票，選出心目中支持的候選人與政黨。

▲桃園市長鄭文燦指出，今天天氣不錯，看到這麼多選民踴躍投票，但表大家珍惜自己權利。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，今天天氣不錯，看到這麼多選民踴躍投票，但表大家珍惜自己權利。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦還強調，這次選舉與上次合併公投選舉相對較單純，選民排隊不會太久，另外參與選務的兩萬多名選務人員與協勤警務人員，要對大家說聲「辛苦了！」尤其在選舉期間，有很多活動需要維持秩序，我會在選後，也就是下週春安工作期間到各分局慰勞，感謝警方人員在這段期間努力付出與辛勞。

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

►嘿咻國中女致懷孕生子　20歲男承諾照顧獲緩起訴

►搭機嫌鄰座太吵起口角衝突　男罵4個字「OXOX」起訴！

►投票前夕桃園藍綠兩黨都信心滿滿　籲請選民一定要出門投票

ET快訊
全台首例！印泥太濕滲透「1蓋變2張」　彰化1投開票所當場換總
武漢不明肺炎「病原體基因排序」曝光！專家：與SARS基因73
高雄通緝犯逃亡4年趕投票　一出場就被員警當場上銬逮捕
蓋錯選票當場慌張撕毀！苗栗男「沒什麼大不了」警開罰5千
路上捕獲野生子瑜！超高清素顏曝..合照粉絲暖舉掀暴動：真的是
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

請投神聖一票　台南市選委會主委方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

柯呈枋雙眼浮腫現身投票　謝衣鳳要回家洗牛仔褲

影／鄭文燦：投票踴躍代表大家珍惜權利　選出支持候選人與政黨

台南第二選區李武龍投票　籲鄉親不要浪費自己的公民權益

快訊／蘇治芬爆遭開車衝撞！張嘉郡反擊遭圍車　雙方陣營各自報案

桃園情侶車停門口！餐廳拜託移車...竟慘收1星負評「食物很難吃」

過年前尋職　桃市府就服處2場大型徵才活動陸續登場

春節連假免塞車　桃園地區省道疏運措施報你知

台南佳里、西港胡蘿蔔災情未達農損標準　黃偉哲：再次現勘確保農民權益

高規格執行選票安維勤務　新化警全程錄影戒護

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

馬英九現身韓國瑜凱道造勢　4理由怒嗆蔡：維護主權「維護個鬼！」

請投神聖一票　台南市選委會主委方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

柯呈枋雙眼浮腫現身投票　謝衣鳳要回家洗牛仔褲

影／鄭文燦：投票踴躍代表大家珍惜權利　選出支持候選人與政黨

台南第二選區李武龍投票　籲鄉親不要浪費自己的公民權益

快訊／蘇治芬爆遭開車衝撞！張嘉郡反擊遭圍車　雙方陣營各自報案

桃園情侶車停門口！餐廳拜託移車...竟慘收1星負評「食物很難吃」

過年前尋職　桃市府就服處2場大型徵才活動陸續登場

春節連假免塞車　桃園地區省道疏運措施報你知

台南佳里、西港胡蘿蔔災情未達農損標準　黃偉哲：再次現勘確保農民權益

高規格執行選票安維勤務　新化警全程錄影戒護

人體塑膠微粒是「喝下去的」！專家曝「83%自來水」受汙染...瓶裝水更慘

投票後出遊車潮湧現！「南港起南下路段塞爆」⋯國5整條時速↓40km

盛治仁斷6根肋骨、鎖骨和韌帶　拄拐杖也要投票...「傷沒我重都去投！」

雲端最前線／總統大選即時開票　ETtoday直播選情分析

全國首例！印泥太濕滲過...超傻眼「一蓋變2張」　彰化當場更換總統選票

全家一起去投票　洪慈庸：帶女兒上民主第一堂課

快訊／武漢不明肺炎「病原體基因排序」曝光！專家：與SARS基因73%相同

通緝犯也衝投票率！逃亡4年後現身左營投票所　警埋伏上銬抓人

宇宙級神秘星球美景！紐西蘭2處地熱景觀　吳奇隆劉詩詩就在這拍婚紗

請投神聖一票　台南市選委會主委方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

即／蘇治芬查賄險遭撞！張嘉郡陣營反擊

桃園餐廳拜託情侶移車　竟慘收1星負評

不想投就撕掉　屏首投族被逮慌了

遏止改裝車輛歪風　屏警聯合出擊

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

競選活動到今晚　投票日犯規小心罰500萬

柯呈枋雙眼浮腫　謝衣鳳洗牛仔褲

春節連假　桃園地區省道疏運措施

過年前　桃市府2場徵才活動登場

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

台南第二選區李武龍投票

鄭文燦：投票踴躍　希望順順利利

暖心補給袋開箱

更多熱門

相關新聞

鄭文燦投票　盼大家珍惜手中選票

鄭文燦投票　盼大家珍惜手中選票

今天是投票日，桃園市長鄭文燦於上午9時許，現身八德區大安國小投票，鄭文燦受訪表示，今日天氣良好，民眾在各投開票所都踴躍投票，「選舉是民主的喜事，希望能順利完成本屆總統、立法委員選舉」。

鄭文燦：大家希望633團隊回來嗎

鄭文燦：大家希望633團隊回來嗎

桃園立委選情　鄭文燦：樂觀

桃園立委選情　鄭文燦：樂觀

韓國瑜稱黑鷹墜機「台灣中邪了」　鄭文燦嗆：沒資格當台灣的總統

韓國瑜稱黑鷹墜機「台灣中邪了」　鄭文燦嗆：沒資格當台灣的總統

國際獅子會300G2區　竹圍漁港千人淨灘

國際獅子會300G2區　竹圍漁港千人淨灘

關鍵字：

鄭文燦伉儷八德大安國小投票踴躍投票珍惜權利順順利利

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

投票幾點去人最少？網友揭關鍵時間點

韓國瑜與韓冰現身投票所　民眾包圍一度混亂　

吳宗憲投票玄曝「想起國父」　笑比謎樣手勢：台灣1/11後沒有痛苦

相隔6.5km造勢！高雄韓蔡尬場「對比照」曝

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

父母重男！女睡陽台用尿壺　弟卻睡冷氣房

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面