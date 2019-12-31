台南跨年晚會勤務　南警圓滿完成安維及交通疏導任務

▲台南市警二分局設立補給站及出動機動補給車給員警補充熱量及飲水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府2019跨年活動，自12月1日起在美術2館聖誕點燈及馬丁.賀肯斯美聲演唱開始，一系列活動分散各區，周周串連場場精彩，場場爆滿，獲得民眾好評，最終回31日「台南跨年府城搬戲」再度回到美術2館舉行。

活動內容包含：(一)主舞台：暗時看熱鬧，歌舞表演樣樣來；(二)尾暗迺夜市，在地商家好味道；(三) 黃昏散步來，台南街頭好精彩；(四)下晡來畫圖，親子共創畫燈籠；(五) 半眠跳恰恰，開心跳舞到深夜。活動多元精彩，吸引逾2萬民眾到場參與，最後在金曲歌王謝銘佑的演唱後，市長黃偉哲率領市府局處首長及到場民代上台，與現場民眾齊聲倒數，「送走2019、迎接2020」。

晚會活動自31日下午5時開始人潮陸續湧入，周邊交通流量增多，台南市警局局長周幼偉，親率各相關編組單位主管坐鎮開設於忠義國小的前進指揮所，聽取各任務編組單位工作提報，並透過遠端攝影機及路口監視器掌握現場活動進行及交通狀況，並於晚上8時40分，親率副局長林金郎、督察長林清求等人前往會場及周邊交通崗慰勉執勤同仁辛勞，逐一握手致意。

隨著主辦單位安排節目內容豐富及歌手陣容堅強，相關安維及交通疏導工作更為艱鉅，加上這次市府「2020跨年倒數」活動與海安路商圈同時舉辦跨年活動，造成市區府前路、中正路、民生路、南門路、忠義路、永福路、西門路、海安路及金華路等各主要道路交通不便。

市警二分局分局長王森瑒期前多次率領各編組人員現場會勘及討論，與市政府主辦單位及承包商密集聯繫，另特別商請保安警察第三總隊派遣偵搜犬，協助活動期間首長、重要貴賓及演藝人員進出動線安維，務必要使活動能順利圓滿。活動至2020年1月1日凌晨0時30分結束，人潮及車潮陸續離開會場，周邊交通行進雖緩慢，在第二分局審慎的規劃勤務及執勤同仁認真執勤，配合智慧型交通號誌調控設備，將車流疏導恢復順暢，完成本次任務。

市警二分局分局長王森瑒表示，由於活動期間踴入大量人潮、車潮，為維護交通順暢，規劃有「交通事故處理(專責)機車」迅速排除事故障礙；第二分局警友辦事處主任何儼得知第二分局執行跨年晚會勤務，任務特別艱鉅，特別在警察行動補給站提供禦寒熱食、熱湯、熱飲，分局並規劃「行動補給專車」，專人送至每一崗哨勤務同仁享用，讓執勤同仁感受何主任及單位的用心。

▲台南市警局長周幼偉到二分局視察勤務布署。

台南市長黃偉哲更親臨前進指揮所，感謝勤務人員辛勞外，同時也感謝參與民眾配合警察人員疏導管制措施，讓交通能夠在短時間內恢復順暢，並預祝台南市民在新的一年能更加幸福、圓滿。