　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南跨年晚會勤務　南警圓滿完成安維及交通疏導任務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警二分局出動機動補給車給員警補充熱量及飲水，市警局長周幼偉也到分局視察勤務布署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局設立補給站及出動機動補給車給員警補充熱量及飲水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府2019跨年活動，自12月1日起在美術2館聖誕點燈及馬丁.賀肯斯美聲演唱開始，一系列活動分散各區，周周串連場場精彩，場場爆滿，獲得民眾好評，最終回31日「台南跨年府城搬戲」再度回到美術2館舉行。

活動內容包含：(一)主舞台：暗時看熱鬧，歌舞表演樣樣來；(二)尾暗迺夜市，在地商家好味道；(三) 黃昏散步來，台南街頭好精彩；(四)下晡來畫圖，親子共創畫燈籠；(五) 半眠跳恰恰，開心跳舞到深夜。活動多元精彩，吸引逾2萬民眾到場參與，最後在金曲歌王謝銘佑的演唱後，市長黃偉哲率領市府局處首長及到場民代上台，與現場民眾齊聲倒數，「送走2019、迎接2020」。

▲台南市警二分局出動機動補給車給員警補充熱量及飲水，市警局長周幼偉也到分局視察勤務布署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

晚會活動自31日下午5時開始人潮陸續湧入，周邊交通流量增多，台南市警局局長周幼偉，親率各相關編組單位主管坐鎮開設於忠義國小的前進指揮所，聽取各任務編組單位工作提報，並透過遠端攝影機及路口監視器掌握現場活動進行及交通狀況，並於晚上8時40分，親率副局長林金郎、督察長林清求等人前往會場及周邊交通崗慰勉執勤同仁辛勞，逐一握手致意。

隨著主辦單位安排節目內容豐富及歌手陣容堅強，相關安維及交通疏導工作更為艱鉅，加上這次市府「2020跨年倒數」活動與海安路商圈同時舉辦跨年活動，造成市區府前路、中正路、民生路、南門路、忠義路、永福路、西門路、海安路及金華路等各主要道路交通不便。

▲台南市警二分局出動機動補給車給員警補充熱量及飲水，市警局長周幼偉也到分局視察勤務布署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局分局長王森瑒期前多次率領各編組人員現場會勘及討論，與市政府主辦單位及承包商密集聯繫，另特別商請保安警察第三總隊派遣偵搜犬，協助活動期間首長、重要貴賓及演藝人員進出動線安維，務必要使活動能順利圓滿。活動至2020年1月1日凌晨0時30分結束，人潮及車潮陸續離開會場，周邊交通行進雖緩慢，在第二分局審慎的規劃勤務及執勤同仁認真執勤，配合智慧型交通號誌調控設備，將車流疏導恢復順暢，完成本次任務。

市警二分局分局長王森瑒表示，由於活動期間踴入大量人潮、車潮，為維護交通順暢，規劃有「交通事故處理(專責)機車」迅速排除事故障礙；第二分局警友辦事處主任何儼得知第二分局執行跨年晚會勤務，任務特別艱鉅，特別在警察行動補給站提供禦寒熱食、熱湯、熱飲，分局並規劃「行動補給專車」，專人送至每一崗哨勤務同仁享用，讓執勤同仁感受何主任及單位的用心。

▲台南市警二分局出動機動補給車給員警補充熱量及飲水，市警局長周幼偉也到分局視察勤務布署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長周幼偉到二分局視察勤務布署。

台南市長黃偉哲更親臨前進指揮所，感謝勤務人員辛勞外，同時也感謝參與民眾配合警察人員疏導管制措施，讓交通能夠在短時間內恢復順暢，並預祝台南市民在新的一年能更加幸福、圓滿。

ET快訊
蔡依林央視、台北跨年服裝差很大！　陸網友PO「殘酷比較圖」哭
48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！　留年輕女兒…公司心碎證
即／雪梨煙火秀喜迎2020！100萬人齊聚嗨翻　10萬發煙火
韓國瑜扯「萬水姐」　他開砲：我在現場一定「貓那個不厚道的XX
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

六信師生歲末成果展　傳播幸福傳播愛

打造「桃園金牌」品牌　16企業獲首屆桃園金牌企業卓越獎

光華跨晨旭日望年 師生祈願邁向2020年

2019「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

迎接2020年　嘉藥辦歲末迎春喜揮毫活動

台南跨年晚會勤務　南警圓滿完成安維及交通疏導任務

柯媽現身苗栗縣通霄市場掃街拜票　全力拉抬海線朱哲成　

IN新竹第四期　帶領你走進工業玻璃的世界

法國藝術家到偏鄉部落　利用「回收」創作排灣族機器人

南迴聯結車駕駛恍神衝對向護欄　超險！旁邊就是百米懸崖

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

超大分量！台中巨無霸美式漢堡　牛肉＋生菜、起士口感濃郁又飽足

六信師生歲末成果展　傳播幸福傳播愛

打造「桃園金牌」品牌　16企業獲首屆桃園金牌企業卓越獎

光華跨晨旭日望年 師生祈願邁向2020年

2019「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

迎接2020年　嘉藥辦歲末迎春喜揮毫活動

台南跨年晚會勤務　南警圓滿完成安維及交通疏導任務

柯媽現身苗栗縣通霄市場掃街拜票　全力拉抬海線朱哲成　

IN新竹第四期　帶領你走進工業玻璃的世界

法國藝術家到偏鄉部落　利用「回收」創作排灣族機器人

南迴聯結車駕駛恍神衝對向護欄　超險！旁邊就是百米懸崖

SJ圭賢美嗓把《嘆息》唱到走心　粉絲想到鐘鉉哭了：他一定會聽到

唱完跨年「飛」奔回家　家家自嘲「把飛機當捷運」

六信師生歲末成果展　傳播幸福傳播愛

打造「桃園金牌」品牌　16企業獲首屆桃園金牌企業卓越獎

光華跨晨旭日望年 師生祈願邁向2020年

2019「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

迎接2020年　嘉藥辦歲末迎春喜揮毫活動

陳立農跨年牽手蔡琴　男女對唱《恰似你的溫柔》和聲0負評！網狂推：超甜

李艾薇《盛夏光年》飆海豚音　網友狂刷示愛「我婆艾薇」讚：女版蕭敬騰！

《女王的教室》14年！　天海祐希再扮鐵面老師…「梳包頭黑衣」神凍齡網跪了

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

母子搭公車「媽剛下站」！孩子慘被關車上

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

蘇花改1/6通車！市區公車「羅東─花蓮」前3日免費

新竹女路上等了場愛情！紅綠燈下15分鐘讓她崩潰

海拔最高跨年！體驗高冷新感受

台南四草橋上南警搶救輕生男

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

消防局澄清議長郭信良等人並未影響救災

看護風雨中推輪椅婦　警帶回派出所照料

千禧公園跨年K歌夜　警守護不停歇

東港跨年晚會登場　警管制交通

台南東區33位里長聯合舉辦元旦升旗

台南市整體治安服務滿意度六都第一

馬英九助攻童小芸陪同拜票發春

更多熱門

相關新聞

柯P火力全開助攻顏耀星

柯P火力全開助攻顏耀星

繼柯爸柯媽、蔡壁如和學姐黃瀞瑩密集來助攻台南第一選區立委顏耀星後，柯文哲市長也密訪台南鹽水、新營，柯文哲表示選戰進入最後肉搏戰，封關內參民調顏耀星坐二望一，藍綠的候選人按耐不住，已經瘋狂砸錢了，要辦託鄉親心志堅定，每人再拉10票投給顏耀星，拿下台南溪北這席立委。

台南四草橋上南警搶救輕生男

台南四草橋上南警搶救輕生男

台南岸巡守護漁業取締違規捕魚

台南岸巡守護漁業取締違規捕魚

台南市整體治安服務滿意度六都第一

台南市整體治安服務滿意度六都第一

元旦台南路邊停車不收費

元旦台南路邊停車不收費

關鍵字：

台南跨年晚會南警交通疏導

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

詹惟中表態挺韓國瑜怒了！活了56年第1次要投票

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」撿火箭炮反擊

國中操場埋屍案　真相遲到16年

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面