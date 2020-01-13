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人行上海總部推「六大重點工作」　支持長三角一體化發展

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▲▼上海。（圖／CFP）

▲上海。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

擬定2020年的金融政策走向，中國人民銀行（大陸央行）上海總部日前召開工作會議，部署6項2020年的重點工作任務，包括支持長三角一體化發展、支持臨港新片區和上海國際金融中心建設等，以推進區域性發展、防範化解金融風險、確保經濟發展穩步運行。

根據大陸央行公告，在該「2020年上海經濟金融形勢座談會」上，強調上海總部將深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，聚焦習近平總書記交給上海的三項新的重大任務，並服務小微民營科創企業、防範化解金融風險、優化營商環境等。

▲▼在上海投資的外商。外商。（圖／CFP）

▲上海將從金融政策面優化投資環境，吸引外商。（圖／CFP）

會議指出，2019年，人行全力推動「大任務、一大平台」落地實施，包括推動金融支持臨港新片區建設的各項政策落實落細，推進金融支持長三角高質量一體化發展，牽頭蘇、浙、皖三地人行分支行建立金融服務長三角高質量一體化發展合作機制，第一批12項舉措取得階段性成果。並紮實做好第二屆中國國際進口博覽會金融服務保障工作等。

面對2020年是大陸全面建成小康社會的決戰決勝之年，人行強調，接下來將積極推進6項重點工作，一是繼續根據習近平總書記交給上海的三項新的重大任務要求，全力做好金融支持自貿新片區和長三角高質量一體化發展等有關工作；二是繼續落實金融改革開放各項政策，助推上海國際金融中心、科創中心建設。

三是切實打好防範化解金融風險攻堅戰，做好日常監測分析，穩妥有序化解風險；四是積極服務實體經濟發展，繼續加大對小微、民營、科創企業的金融支持力度，確保實現貨幣信貸調控目標；五是繼續支持優化營商環境，努力提高金融管理和服務水平；六是持續加強全國性職能建設，紮實服務好總行履職。

▼ 上海推進區域一體化發展，圖為外高橋碼頭。（圖／視覺中國）

▲▼ 上海,外高橋碼頭,碼頭,貨櫃,集裝箱。（圖／視覺中國）

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