開幕4個月會員破24萬人　上海Costco過年只休一天擄獲大媽

▲上海Costco春節前情況。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

上海Costco去年8月底開幕後，12月會員數突破24萬人，再創Costco成立35年紀錄，《ETtoday新聞雲》記者昨（1月10日）回到現場，適逢春節鄰近，平常日塞滿人潮，豬肉、各式年貨成為大媽、大爺們瘋搶的目標。為「入境隨俗」，上海Costco僅春節（25日）店休一天，其餘均開門營業，迎接在大陸的第一個新年。

在先前Costco的2019年Q4財報電話會議上，首席財務官Richard Galanti表示，上海店註冊會員超20萬，高於其他門市平均68,000名的水準，創Costco成立35年來記錄。而按照12月最新數據，會員數已經超過24萬人。

Richard Galanti說，上海店的成績遠優於預期，因為在亞洲其他國家的門市，可能要開幕一、兩年後才有12萬名會員。他也提到，Costco將於2021年初在上海浦東，開第二家門市，但就經營面來說，還需幾年才能損益兩平。

▲上海Costco員工在現場請民眾辦理會員。

距離春節還有兩個禮拜，記者注意到上海Costco已經公布春節營運時間，其中1月24日除夕下午五點提前打烊、春節當天25日店休，初二即恢復正常營業，繼續鎖定大陸大媽、大爺們的荷包。

有一口氣買了六桶堅果、五包開心果的大媽表示，自己和姊妹們特別於年前來採買，覺得Costco的堅果大包又實惠，打算買來過年的時候嗑著吃，多一種新口味。





▲▼上海Costco消費者購買力高昂，豬肉也成為大媽鎖定的目標。

據了解，上海去年8月27日開出大陸首家門市前，透過折價優惠吸引超過10萬會員，在經過開店當天4小時就關門、實施總量管制最久要排3小時的風波後，雖屢屢傳出退卡人潮，但實際會員數仍快速上升，而另一家會員制賣場競爭對手—山姆會員店（Sam's Club）也於去年6月28日在上海開出第二家門市後，擴大與京東等電商、物流平台合作，以即時配送方式吸引用戶。

▼烤雞仍是Costco的排隊明星商品。

►你不說，有誰會知道？