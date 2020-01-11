看蔡817萬票大勝韓　台商提兩岸「和平宣言」、盼重審反滲透法

▲2020大選蔡英文連任。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／上海報導

2020大選被外界視為藍綠「兩岸政策」的路線之爭，面對蔡英文大勝韓國瑜265萬票，大陸台商多對未來兩岸關係表達擔憂。大陸全國台企聯會長李政宏呼籲，選後執政黨應調整兩岸政策，廈門台協會長吳家瑩則提出兩岸應發表「和平宣言」，並重審「反滲透法。」

11日開票結果顯示，蔡英文獲817萬票，大勝國民黨候選人韓國瑜265萬票之多。對此，蔡英文在晚間9點的國際記者會上，提出兩岸關係八字箴言，包括「和平、對等、民主、對話」，表示這是兩岸重啟良性互動的關鍵，拉近距離的唯一途徑。韓國瑜陣營則宣布敗選，取消召開中外記者會。

▲大陸全國台企聯會長李政宏呼籲調整兩岸政策。（圖／記者陳政錄攝）

面對蔡英文勝選和綠營取得多數立委席次，大陸全國台企聯會長李政宏稍早受訪時坦言，兩岸關係可能更加冰凍，呼籲民進黨應傾聽多元的聲音，立法和司法機關也能好好的梳理「反滲透法」，讓台商、台胞有免於恐懼的自由。

他強調，蔡英文勝選，並不能代表台灣2300萬人對她的兩岸政策是認同的，而是民進黨應該更慎重的，去傾聽更多人的聲音，「畢竟韓國瑜的票還是很多的」，期待兩岸能夠往好的方向發展，這才是台企聯最衷心的期盼。

台企聯常務副會長、廈門台協會長吳家瑩受訪時提出三點呼籲，他說，第一，首先希望兩岸能在金門發表和平宣言。此舉可對大陸表示善意，藉助和平宣言來緩和一下當前的緊張局勢，更應該跟大陸坐下來好好談，為兩岸的融合發展奠定互信基礎。

他進一步表示，第二，盼新的立法院能重新審議反滲透法，對大陸同胞、台資企業、台青也好，具有積極正面、穩定人心的意義；第三，更希望新的領導人派代表釋出善意，在經貿、文化交流各方面，與陸方協商，理解彼此主政者的心態和未來規劃。

▼ 廈門台協會長吳家瑩。（圖／記者蔡儀潔攝）

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