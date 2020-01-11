超狂「50萬茅台」＋龍蝦王回歸　上海Costco霸氣年貨驚呆老大爺

▲上海Costco春節開賣昂貴茅台酒。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

去年開幕時用限量飛天茅台、愛馬仕包賺足版面的上海Costco，適逢春節鄰近，再推天價茅台、八大名酒禮盒和海鮮大禮包等「超狂年貨」，鎖定大陸民眾講排場的送禮需求。其中一款5斤裝的貴州茅台馬年生肖酒定價11萬9999元（人民幣，下同，約合新台幣51萬8637元），不斐標價吸引路過上海老大爺們嘖嘖稱奇。

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▲上海Costco飄起年味。

《ETtoday新聞雲》記者昨（10日）前往上海Costco關注春節前情況，雖是非假日，但已有不少消費者前來採買年貨。其中，曾於開幕日、中秋節期間引發搶購，定價1499元的飛天茅台，據陸媒報導，將於春節期間再次開售，另現場3C區也擺出最新的蘋果AirPods Pro展示，雖還未標示價格，但工作人員透露，近期就會開賣。

▲上海Costco擺出最新蘋果耳機。

值得注意的是，雖飛天茅台酒還在缺貨，上海Costco鎖定大陸民眾年節送禮需求，推出各款「售價超狂」的名酒大禮包，包括要價43,999元，近新台幣20萬的「中國八大明白酒限量版」，還有27,599元的「五糧液十二生肖套裝紀念版」。

擺在大禮包旁的，還有近年因收藏家炒作，導致價格水漲船高的紀念款貴州茅台，或是貴州茅台生肖酒系列，其中羊年5斤裝（淨含量2.5L）單瓶要價19,999元，猴年31,999元，馬年售價更高達119,999元，比大陸收藏網站上9.9萬元左右的售價還高上不少，一旁的工作人員因發現人潮聚集，馬上拉起紅龍，避免民眾靠近名酒玻璃櫃。

▲▼上海Costco開賣昂貴酒系列，工作人員拉起紅龍。

有大爺在路過時感嘆，「多喝幾口一台車就沒了」，認為應該是噱頭居多，自己買年貨送人的話，不可能買這麼貴的。「掙面子這種事還是交給大款吧。」

除了超狂酒系列禮盒，曾於去年Costco上海店開幕時期階段販售，平均重4公斤左右的波士頓大龍蝦也重出江湖，每隻換算約新台幣5000元的售價，有大媽認為「這麼大一只，其實也不算貴。」另外還有內含銀鱈、海參、黑虎蝦的海鮮盛宴禮包，以及熟凍帝王蟹等澎派商品。

▲▼龍蝦王重出江湖和民眾採買年貨。

而來自台灣的喜年來蛋捲禮盒、可樂果、微熱山丘鳳梨酥禮盒、天仁茗茶芥末花生，和Costco一直以來的暢銷品松露巧克力、堅果、果乾等，上海消費者們也是一包接著一包放進購物車，見識春節前驚人消費力。

據了解，上海去年8月27日開出大陸首家門市，預計2021年初在上海浦東，開第二家門市，與隸屬沃爾瑪旗下，已在全大陸開超過20家門市的山姆會員店（Sam's Club），瓜分大陸會員制賣場市場。

►你不說，有誰會知道？

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▼馬年生肖紀念茅台酒價格昂貴。