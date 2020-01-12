2019滬台十大交流新聞出爐　長三角活動、雙城論壇領銜

▲「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」活動於12月舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

上海作為與台灣關係最為密切的大陸省市之一，2019全年滬台兩地交流持續深化。近日，上海市海峽兩岸交流促進會經由評選，發布「2019年滬台交流十大新聞」，依序由台商參與長三角發展、台北上海雙城論壇舉辦、台資企業參與第二屆進博會等活動領銜，多半聚焦兩地的企業、青年交流。

「滬台交流十大新聞」每年由上海市海峽兩岸交流促進會進行評選，用以回顧和呈現滬台兩地各方面交流情況，經過網友投票，入選新聞共有：一、以「台商聚力長三角、兩岸共享新機遇」為主題的台商參與長三角區域一體化發展活動在上海舉行。

▲台北市長柯文哲7月赴滬出席雙城論壇，期間在上海（金山）海峽兩岸青年創業基地，與台灣青年座談。（圖／記者陳政錄攝）

二、「2019上海一台北城市論壇」在上海舉行；三、第二屆進博會參展台灣企業踴躍，數量增七成；四、上海海峽兩岸研究會成立；五、五位台胞分別獲評「上海市三八紅旗手」和「上海市青年五四獎章」。

六、解台灣青年住房之憂，上海提供300套公租房；七、2019海峽兩岸電競文化節吸引滬台青年競技；八、兩岸新媒體人云集上海縱論發展之路；九、、上海積極救助在交通事故中受傷台胞；十、崇明舉辦定向賽，滬台青年歡樂開跑。

▲2019海峽兩岸電競文化節暨上海電競嘉年華7月3日在上海舉辦交流論壇、電競邀請賽等活動。（圖／記者陳政錄攝）

其中以長三角活動為例，係大陸近年積極推進長三角一體化、粵港澳大灣區建設等區域發展戰略時，廣邀台商發展的對台工作方針，而本屆台北上海雙城論壇為第十屆舉辦，台北市長柯文哲第三次赴滬與會，除了論壇地點首次走出市區，改到金山舉辦外，柯也首次走出上海，前往江蘇昆山與台商交流。

另根據統計，2019全年經上海口岸，出入境的台灣民中達168萬9545人次，截至2019年11月，上海累計批准台商投資項目14251個，吸引合同台資422.46億美元。

▼台商自然美參展第二屆進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）