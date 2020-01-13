命理師預言總統大選：塔羅顯示韓國瑜「跳樑小丑」變蔡英文貴人

▲命理師小孟預測總統大選結果，如今獲得驗證。（圖／記者林敬旻攝、記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選已經結束，選前很多命理師預測選舉結果，現在也獲得驗證，命理師小孟在1月8日播出的節目中預言總統大選結果，就預測蔡英文的選情有5個貴人相助，其中一個貴人就是韓國瑜。

命理師小孟在8日播出的新聞節目《新聞哇哇挖》當中，以塔羅牌預言總統大選的選情，在預言韓國瑜的選情當中，抽到的是「錢幣6逆位」與「小丑牌」。小孟老師表示，「錢幣6逆位」代表的是派系分裂，所以很難選好，牌中也顯示黨內很多人看他笑話。

小孟老師表示，另一張牌「小丑牌」（死神），這張牌說的是「跳樑小丑」，小丑的後面還有一個魁儡，代表的是黨主席，幫韓國瑜是他，但是把國民黨搞得很差的也是他，而且小丑的特性就是說話很快，容易把話說得太滿。

▲小孟老師認為，韓國瑜選上高雄市長，反而成為蔡英文的貴人。（圖／記者翁進忠攝）



另外在預言蔡英文選情的部分，小孟抽出的牌是「權杖10」與「號角」（審判）。小孟老師分析，審判代表的是有人在吹號角，有五個貴人幫她，第一個是習近平對台灣的影響、第二個是韓國瑜，如果韓國瑜沒選贏高雄市長，他就是悲劇英雄，要再選贏他很困難，第三個是宋楚瑜，他的參選分走一些藍軍票源，第四個是香港特首林鄭月娥，第五個要感謝的是川普。

小孟老師分析，「權杖10」代表的是一個人踩著土地，代表主權一定要守好，另外也代表蔡英文做了很多改革，但是也因為她做了很多改革，就會被很多人討厭。

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！