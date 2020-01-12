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雞排妹嗆柯「沒LP」害洪慈庸落選　他數據打臉：台派有很多背骨！

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洪慈庸與雞排妹（圖／翻攝雞排妹臉書）

▲雞排妹（左）選前替洪慈庸（右）站台。（圖／翻攝雞排妹臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

2020大選落幕，台中立委洪慈庸挑戰連任失敗，大批綠營支持者氣炸，痛批台灣民眾黨攪局、扯後腿，雞排妹更火大嗆柯「沒卵葩」，仇恨式提名只為了報復。不過就有網友調出本區政黨和立委選票數據，佐證民眾黨張睿倉拉走國民黨楊瓊瓔更多票，反倒是泛綠陣營有人跑票，最終導致洪落選。

網友12日凌晨在PTT上發文，利用中選會的統計資料，算出民進黨、時代力量、綠黨、基進、台聯、一邊一國等泛綠陣營在台中第3選區拿了92800張政黨票，而洪慈庸的得票是90213票，顯示在未計算民眾黨票數的情況下，洪就沒能囊括所有綠營選票，跑了2587票。就算減去台澎黨和喜樂島在該區域提名人的選票，整體還是少了2009票，「誰跑票了」？

他接著分析，國民黨、親民黨2個泛藍陣營在此區拿下72092張政黨票，國民黨楊瓊瓔則是91182票，等於大幅開拓了19090票；就算加入新黨、統促等黨，楊仍比泛藍政黨票多拿了超過17000票。網友推論，在正常情況下，民進黨、時代力量、基進、綠黨支持者投給楊瓊瓔的機率相當低，多的票數很大是來自民眾黨支持者。

▲楊瓊瓔、洪慈庸都表示，自己民調贏對手。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲國民黨楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔競總提供）

「在已知民眾黨的政黨票中，有非常大量票是投給楊瓊瓔的前提下，張睿倉到底吸藍票多，還是綠票多？」換言之，在泛綠大團結的情況下，政黨票轉換成區域立委選票就能送洪慈庸當選；而國民黨籍的楊瓊瓔雖然挑戰立委成功，不少支持者卻是在投政黨票時改挺民眾黨。

文章貼出後，網友很快推爆，表示真實數據會說話，「他們（泛綠）只想找對象幫自己失敗找理由」、「張以前藍營議員祕書，當然吃藍票」、「台派真的不知感恩」、「輸了就怪別人，不檢討自己檢討別人」、「我身邊投張（睿倉）的大多原本是泛藍的沒錯」、「結論就時力自己處理叛徒而已」。

PO文者隨後補充，這數據還顯示了一個可怕的事實，在此區域吸藍營選票較多的民眾黨，只要有人投洪慈庸，就代表民進黨、時代力量、基進、綠黨等泛綠陣營中有更多人跑票。

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