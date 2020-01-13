影／謝票發現「阿伯在後方低頭落淚」　吳怡農暖炸…直接跳下車安慰擁抱





▲吳怡農幫阿伯簽名。（圖／翻攝自吳怡農臉書直播影片，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2020總統、立委大選11日落幕，台北市第三選區擁有2位顏值極高的候選人，分別是立委蔣萬安和吳怡農，雙方各自有自己的死忠狂粉，使該區被外界稱為「雙帥對決」。這場「雙帥對決」最終由蔣萬安取得勝利，不過有民眾發現，吳怡農在展開謝票行程時，看到疑似在落淚的阿伯，便下車上前去擁抱對方，讓眾多「農婦」大喊「超級暖男」。

吳怡農在選舉結束後一天就展開謝票行程，還全程在臉書上直播，讓網友們通通都能看到。吳怡農在直播上寫著，「謝謝每一位支持怡農的朋友，一路上有你們的支持與鼓勵，怡農會繼續努力。」

▲阿伯疑低頭哭泣。

根據吳怡農直播畫面顯示，有一名阿伯拿了一箱物品給吳怡農簽名，吳怡農迅速簽完後，還拿了一個印有「農」的黑色提袋送給阿伯，並且開始和其他人握手、簽名。然而這位阿伯卻沒有要離開的意思，默默站在後方手持提帶、低頭不語，疑似落下男兒淚。

吳怡農見狀，立刻下車衝上前擁抱阿伯，並且輕拍阿伯的背，而車上廣播則喊著「謝謝大家，努力不夠，讓大家失望，真的很不好意思…吳怡農謝謝大家！」

有網友將此畫面轉至推特上，寫著「看農農謝票直播，有個阿伯拿東西給他簽之後到遠方疑似落淚，農農二話不說馬上跳下車再過去找阿伯擁抱他…(;´༎ຶД༎ຶ`)農農啊啊啊啊啊啊啊！」其他網友則紛紛表示，「完全暖男」、「簡直哭爆」、「暖農啊！」、「哭了」、「好溫暖的人」。

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▼吳怡農直接跳下車擁抱阿伯。

▼吳怡農與阿伯互動，約在17分30秒至19分00秒處。