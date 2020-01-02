電話那頭傳來...小朋友的頭被輾過去了！　特優119執勤員劉正凱曝：最痛報案

▲高雄市消防局119勤指中心劉政凱（右）榮獲108年度特優執勤員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

不說你可能不知道，119電話的那一頭，有不少執勤員都是在跟時間賽跑，每通電話狀況都無法預料，除了要詢問報案人的需要協助的地點之外，在短短的60秒鐘當中，就要掌握所有的可能性，若是遇到停止呼吸心跳的情況，還得要透過電話第一時間教導報案人在救護員未抵達前，該怎麼進行心肺復甦，對於已經擔任11年的執勤員的劉政凱來說，已經是日常的一部分，不過他很努力做，讓他連續2年獲得內政署消防署認證的「特優」。

劉政凱從事消防工作11年，96年特結訓後分發新北市消防局，106年10月從新北市指揮中心調回高雄。他任職新北市消防局指揮中心7年，歷經各式案件，包括五股新興堂金紙舖大爆炸、鄭捷捷運隨機殺人、八仙塵爆、蘇迪勒颱風重創烏來忠治村千人受困等大型複合型災害。

▲高雄市消防局119勤指中心劉政凱（右）榮獲108年度特優執勤員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉政凱於107年獲全國119-KPI執勤人員表揚特優第二名，108年受理一場火警，於線上指導5名火場受困民眾，安全避難直至順利獲救，並於108年再次榮獲全國119特優第一名，劉政凱說，能榮獲這份榮耀雖實屬不易，但這是屬於所有人員的，畢竟119是一個大團隊，上至下每一個螺絲都是非常重要，指揮中心必須將收到訊息快速整合、回報、應變、通報等，所以團隊合作，快速、判斷、決策及應變等都非常重要。



「119猶如另類第一線」，劉政凱說，於新北指揮中心時受理一件車禍暴衝案件，當時報案人從話筒中傳來「小朋友的頭被輾過去」，當下聽到「心都碎了，那段話永遠忘不了」，但仍要冷靜引導報案人說出正確地址，快速派遣救援；也曾接獲老翁報案表示「住家發生火警」，問完地址後，老翁就緊張掛斷電話，回撥不接，最後老翁命喪火窟。劉政凱表示感觸良多並隨時要求自己「將每通119報案盡力做到最好，避免遺憾再度發生」。

▲高市消防局救災救護指揮中心連續3年於機關組獲獎。（圖／記者吳奕靖翻攝）