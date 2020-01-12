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孕婦客廳散步！腹中兒「當場雙腿鑽出」重擊地板…頭部「秒腫血塊」命危急救

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▲▼孕婦客廳散步！胎兒「當場雙腿鑽出」頭重創。（圖／翻攝自微博）

▲胎兒出生時重擊地面，導致頭部腫起一大包。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名黎姓孕婦近日在家中客廳散步時，腹中胎兒竟直接從雙腿鑽出掉落，頭部當場著地重創。醫生接診時驚訝地說，孩子腦部腫了一大包，確定是顱內血腫，且血腫不斷增加危及生命，只能趕緊在顱骨鑽孔排出這些瘀血。幸運的是，孩子經過救治後已經平安出院。

綜合陸媒報導，事發在廣東省珠海市，黎姓孕婦當時身懷家中第二個孩子，近日她在家中客廳散步時，突然感覺腹部一陣劇烈疼痛，過沒多久，胎兒竟直接從雙腿間滑出掉到地面，嚇得她只能和孩子一同前往醫院急救。珠海市中西醫結合醫院腦外科醫師檢查後表示，媽媽生產時是處於站立姿態，加上地面沒有保護措施，才會導致孩子滑出速度過快並且頭部重創。

▲▼孕婦客廳散步！胎兒「當場雙腿鑽出」頭重創。（圖／翻攝自微博）

醫師再稱，孩子入院時顱骨與硬腦膜之間已經出現血腫，而且血腫不斷增加可能會危及生命，只好先施以全身麻醉，再從他的顱骨上穿一個孔洞將積聚的血液排出；醫療團隊在手術後仔細觀察嬰兒的神經反應、呼吸、脈搏等，隔天再從顱內注入尿激酶（Urokinase），液化腦內部殘餘的凝血塊後引導排出。

經核磁共振檢查，孩子腦部血腫排除情況良好，已經確定全數排出，未來不用擔心會留下神經系統方面的後遺症。據悉，孩子住院觀察幾天後，便逐漸康復順利出院，讓家人都鬆了一口氣。

▼在醫療團隊積極救治下，孩子總算康復。（圖／翻攝自微博）

▲▼孕婦客廳散步！胎兒「當場雙腿鑽出」頭重創。（圖／翻攝自微博）

不少網友看完孩子驚險的誕生過程後都傻眼地說，「雖然很痛心，不過媽媽是沒穿內褲或褲子嗎？」、「她為啥可以生得這麼輕鬆，我以為要拉扯一段時間呢」、「好神奇！也讓我這個媽媽好羨慕」、「為什麼別人生孩子這麼輕鬆？我疼得要死要活」、「孩子很著急見世界」、「比便秘上廁所還順暢的感覺」、「好危險啊，幸好母子均安」。

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