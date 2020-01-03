10年前消防替代役！熱血房仲店長捲袖助CPR　鬼門關前搶回73歲翁

▲▼OHCA傷患送醫急救存活率低，消防局認為民眾若第一時間能實施正確CPR就可大大提高。（圖／台中市消防局提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市消防局平均1年處理2千多位OHCA（到院前無呼吸心跳）傷患，經CPR搶救後康復出院不到100人，重點在於報案後至救護員到場的黃金時間，如有民眾可以第一時間協助實施正確CPR救援，將可大大提升傷患存活機率。

台中市消防局2018年11月24日晚上9點多獲報，西區一棟公寓3樓有一名75歲老翁突然沒有呼吸心跳，立刻派遣專責救護隊前往救援。剛好曾任消防替代役，現為房仲店長的男子王天佑在1樓開店，其中一位救護員是王的高中學長，看到王立刻大喊「天佑！你是替代役退伍，快來3樓幫忙救人！」

王天佑二話不說，解開領帶、捲袖跟著救護員上樓，經確認老翁狀況後，2救護員幫上AED及呼吸器，天佑聽從學長指示「你先幫忙壓！」，開始為老翁進行心肺復甦術，數分鐘後才由學長用儀器接手，再協助將老翁抬上擔架搬運下樓，過程中在2樓樓梯及1樓騎樓也暫停前進，進行CPR，最後才送上救護車送醫。老翁幸運恢復呼吸心跳，住加護病房數日後平安康復出院。

王天佑說，他10年前從消防替代役退伍後，到協助老翁CPR，中間只有使用過一次CPR。雖然久未使用，但應該是紮實的訓練讓他記憶猶新，當下僅因一股熱血就開始做CPR，沒想太多。

他表示，擔任消防替代役前曾受訓1個月，當時就取得初級救護技術員（EMT-1）執照，期間還包括CPR操作。當時如果CPR救人成功還可放榮譽假，印象中有放過3到4次，服役期間，他還曾因為搶救受虐兒新聞登上媒體版面。幸好平時有在練健身，他才有體力幫忙將擔架從3樓抬下1樓。

台中市消防局表示，台中市2017年OHCA（無呼吸心跳）人數2609人，2018年2597人，2019年（1月至11月）2307人；經CPR送醫康復出院者2017年54人，2018年73人，2019年89人。

消防局表示，雖然每件OHCA案件都有救護員進行CPR，但問題出在於消防隊到場前的黃金時間，雖然119勤務指揮中心都會線上教導民眾如何進行CPR，但動作正確性仍不及事前有學習過再操作，足見事發急救十分重要。民眾若能在第一時間進行正確CPR搶救傷患，在救護員到場後再由他們接手，將可大大提高傷患生存機率。

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