看不下去！劉宥彤開嗆「不敢檢討韓國瑜，國民黨永遠沒未來了」

▲劉宥彤。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨2020慘敗，立委指贏得38席次未過半，高雄市長韓國瑜落敗總統大選，慘輸蔡英文265萬票，黨內掀起改革聲浪，更有熱情韓粉力拱韓國瑜參選黨主席。對此，郭家軍劉宥彤13日在臉書表示，「管不了別人家的事只是看不下去」，並開嗆，不敢檢討韓國瑜，國民黨就永遠沒有未來了。

劉宥彤說，如果再繼續有這種「韓國瑜是人生勝利組」，「韓國瑜是擁有500多萬民意的藍營寶貝」的言論...，不敢檢討韓國瑜，國民黨就永遠沒有未來了。

韓國瑜總統大選落選後，13日回到高雄市府上班，一早開記者會回應記者提問，被問到是否有意參選黨主席，他則表示，「沒有規劃黨主席這部分」。此外，針對世代對立以及黨內青壯派要求檢討92共識，韓國瑜則表示，不方便表態，但也面露擔憂，「暴風雨就在前方，就看中央如何帶領人民趨吉避凶，謀求安居樂業」。

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