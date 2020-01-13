綠營宣傳太成功！「回家投票」4字催出817萬票　一張圖看懂蔡英文勝選關鍵

▲回家投票近2個月是網路最熱門名詞。（圖／網路溫度計授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

2020大選蔡英文以817萬票創下「民選最高票總統」，突破馬英九765萬票的紀錄，外界認為勝選關鍵在於年輕選票，網站《網路溫度計》也透過大數據分析整理出圖表，一張圖看懂蔡英文大勝原因。

先前回應習近平、挺香港反送中等事件，蔡英文堅定守護主權的態度獲得很多年輕人支持，也因此獲得「辣台妹」稱號，將她的聲勢推向另一個高度，除了「芒果乾」議題發酵，選前各大網紅、政治人物紛紛喊出「回家投票」的口號，帶動年輕人與海外選民，成功催出74.9%的投票率。

《網路溫度計》利用《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近2個月來「回家投票」在網路上的聲量，累積起來竟然有11萬8781筆，最初是去年12月27日各大YouTuber拍影片呼籲網友，「回家投票」4個字漸漸在網路上掀起討論度，1月9日韓國瑜凱道造勢，百萬韓粉走上街頭的照片在網路上廣傳，綠營大咖紛紛出面喊話回家投票，激起民進黨支持者的危機感，讓聲量衝到突破1萬筆，最後的關鍵是在蔡英文1月10日的選前之夜，她在直播中再次強調回家投票的重要性，成功讓聲勢飆到2萬9670筆。

▲大部分聲量是從綠營擴散出去。（圖／網路溫度計授權提供）



網站也整理出「到底是誰在炒作回家投票？」另一張圖表發現，回家投票最高聲量就是來自蔡英文的臉書，其次是她的Instagram，後面排名則包括民進黨、賴清德、陳菊等人臉書，可見綠營這次在回家投票議題上宣傳十分成功，順利在各大網站激起討論度，吸引更多選民一個拉一個返鄉投票，成為這次民進黨2020大勝的關鍵因素。