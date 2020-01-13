快訊／吳系中常委達共識15日准辭吳敦義　曾永權將代理主席

▲國民黨副主席兼秘書長曾永權。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義敗選後宣布總辭，但稱必須由15日中常會決議是否准辭，留下被慰留的伏筆。據透露，吳系中常委江碩平、李昭平等人及助理在13日中午私下開會，達成共識要依照黨章處理後續，不會慰留吳敦義。因此，依照章程，將由第一副主席曾永權代理主席。

挺吳派中常委姚江臨接受《ETtoday新聞雲》電訪時指出，吳敦義在選舉過程中許多決議、處理，包括韓國瑜一開始並沒有打算參選，以及不分區名單堅持列入吳斯懷，到最後敗選了還把中常委拖下水，都讓吳系的中常委對他非常失望；他也建議，這場關鍵性的中常會要全程公開，對社會負責。

吳敦義在敗選後宣布將與一級主管以上「總辭」，消息一出，黨主席爭奪戰也即刻引爆，除了呼聲最高的朱立倫，前台北縣長周錫瑋、中央委員連勝文，以及蔣萬安、江啟臣等中生代立委，還有不分區立委第一名曾銘宗，都被點名，但中常委認為，誰接任不是此時最重要的。

姚江臨直言，國民黨的章程裡沒有「總辭」這兩個字，他今天站出來開第一槍，呼籲中常會應照制度、照黨章辦理，如同過去馬英九、朱立倫都是在大選敗選就立即請辭負責，且立即生效。主席辭職拖一天就是多傷害國民黨一天，吳敦義把請辭決定權推給中常會，是在凌遲中常委。

根據國民黨黨章第十七條，主席缺位時，由副主席依全國代表大會通過之順位代理之，並於三個月內按第一項規定選舉新主席，補足原任所遺任期。補選之新主席應提名副主席若干人，經中央常務委員會同意任命，不受第三項規定之限制。因此，預計15日的中常會將通過由第一副主席曾永權代理主席，且於3個月內改選主席，屆時合併中常委改選。

據了解，除了中午的秘密開會，週三中常會之前，江碩平邀請所有中常委於福容飯店用餐，等同中常會的會前會。