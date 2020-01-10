「台灣在進步、不走回頭路」　鄭文燦：大家希望633團隊再回來嗎？

記者林銘翰／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數1天，最終決戰的「選前之夜」10日晚間登場，力拼連任的總統蔡英文晚間分別在台北、新北、台中、高雄舉辦四場大型造勢。桃園市長鄭文燦致詞時表示，台灣在進步、不走回頭路，大家的未來與希望都在這裡，「難道大家希望633團隊回來嗎」、「大家希望那種懷念威權舊時代的集團回來嗎」、「希望能混就混、能撈就撈的集團回來嗎」。

▲2020凱道選前之夜現場群眾。（圖／記者李毓康攝）



鄭文燦表示，明天大家要用選票來決定，民主台灣與威權中國的距離有多遠，因為一個國家是否偉大，端看人民是否正值、勇敢地地捍衛國家主權。他說，過去四年蔡英文的執政讓台灣的主權得到保障，面對中國的壓力一步不讓，因為她要讓台灣人民保有一個自由民主的土地，確保2300萬人的生活。

鄭文燦說，台灣在進步、不走回頭路，我們的未來在這裡、希望在這裡，「難道大家希望633團隊回來嗎？」「大家希望那種懷念威權舊時代的集團回來嗎？」「希望能混就混、能撈就撈的集團回來嗎？」他強調，這張選票就是要投給未來、投給台灣、投給民主，更是投給自己。

▲2020凱道選前之夜。（圖／記者李毓康攝）



鄭文燦呼籲，希望大家不只再給蔡英文四年的時間，也讓蔡英文繼續陪伴人民四年，民進黨的縣市首長專注、認真且一步一腳印，更反酸國民黨總統候選人韓國瑜「如果有一個首長沒有業績、就想放掉任務坐大位，大家接不接受？」「說話不算話、信口開河，不只是沒辦法做到承諾，如何相信他有能力領導國家？」他表示，總統候選人把歧視、講粗話說空話當作競選擔保，不僅低估了台灣人民的智慧，更低估了台灣的品質，「這不是庶民，也不是接地氣，是應該被淘汰的、民主政治不該發生的」。

鄭文燦呼籲，明天大家要用選票表現台灣價值，也表現台灣的水準，告訴全世界台灣人要保護自己的民主，在這塊土地充滿永遠的感情，也請年輕人一定要出去投票，用選票證明台灣沒有放棄的權利，「台灣只有一個，這是我們的國家，請大家一定要用選票在年輕時留下最好的紀錄，告訴全世界台灣永遠是民主的台灣」。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）



其他人也看了這些．．．

►蔡英文凱道造勢交管 藝人趙駿亞開車硬闖「凶狠推倒警察」

►凱道空拍曝光「人潮炸裂」美哭英粉 網友激動喊：等我！剛下班在路上了

►蔡英文選前凱道造勢 人潮塞爆台大醫院捷運站「常德街」

更多熱門新聞．．．

►燈海超美！蔡英文凱道之夜人潮滿到中山南路、捷運被擠爆

►超越藍綠，就靠她了