桃園區域立委3新人進入立院　黃世杰勝在大環境＋農田水利會系統力挺

▲桃園區域立委3新人，由左至右依序為：萬美玲、魯明哲、黃世杰。（圖／翻攝自選委會）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選選舉結果，桃園市區域立委應選6席，當選的有3席是新人，分別是第2選區民進黨的黃世杰和第3、第4選區國民黨的魯明哲、萬美玲3人。其中，黃世杰的對手是曾任縣長的吳志揚，兩人都相當優秀，但因大環境及選民結構因素，黃世杰以贏得對手12,682選票，為民進黨守住該選區立委席次。

黃世杰是桃園農田水利會總幹事黃金德之子，原擔任市府顧問，首度投入大選，以「鄭文燦子弟兵」自居，而其參選的第2選區，選民結構更被喻為「綠到會出汁」，迎戰的是曾任縣長的國民黨吳志揚，黃世杰在農田水利系統的全力助選，以及選民結構和大環境有利於民進黨下，以新秀之姿拿下立委寶座。

黃世杰說，他以新人之姿用心聆聽選民心聲，參選期間深刻感受到沿海鄉親，深切期許進步的力量，日後除了在國會貢獻其法律專業，也會全力建設桃園。

桃園第3、第4選區立委，分別由國民黨魯明哲和萬美玲勝出，萬和魯兩人皆是現任市議員，兩人的選區中壢區和桃園區，長期以來選民結構都是藍大於綠。魯明哲在中壢區勝選，因總統選情、政黨票不理想，內心卻五味雜陳，但感謝中壢鄉親肯定他過去21年來的努力，進入立院，會繼續為地方做更好的建設。

萬美玲從議員轉戰立委，喊出「桃園富足．孩子幸福」，主打教育牌，強調會努力為桃園爭取建設經費，在教育方面，也會落實提高公幼比率，降低師生比、健全12年國教技職教育專業化等，並重新檢視108課綱。

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