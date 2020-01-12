劉家昌大膽預言「韓得800萬票」！結果出爐大逆轉…網嗨翻洗版

▲韓國瑜敗給蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

2020總統大選結果11日晚間出爐，總統蔡英文獲得817萬票的高票，成功打敗韓國瑜。資深音樂人劉家昌去年在臉書大膽預言，這次將開出800萬的超高得票數；而這次也果真開出了800萬的票數，但得票者從劉家昌預言的韓國瑜「大逆轉」成蔡英文，也讓不少網友紛紛留言洗版，「真的八百萬欸！預言家！」

劉家昌2019年10月在臉書上表示，他之所以支持韓國瑜，是為了讓久違的國旗重現，「沒有不愛國的人民。只有不愛國的政客。他的一句話打動了我，他說過去20年打混的政黨和放客通通要下台，他深切的知道臺灣的問題要徹底的改變。」

▼韓國瑜敗選後上台致詞。（圖／記者林敬旻攝）



對於當時民調的結果，劉家昌相當不以為然，甚至大膽預測，韓國瑜得到800萬左右的選票，「對手能有一半就算廟沒有白拜。」不過，大選結果出爐後，總統蔡英文獲得了817萬票的高票，韓國瑜則得到約550萬票的票數，與劉家昌的預言出入相當大。

不少網友湧入劉家昌的臉書，在該篇文章上留言，「朝聖」、「大預言家」、「好一個大膽預測」、「真的八百萬欸 預言家」、「神準欸家昌，有八百萬喔」、「結果是蔡拿八百萬 廟沒有白拜 洗洗睡吧」、「神準預測到有八百萬票，佩服佩服。只不過這八百萬票不是韓國瑜的耶」、「謝謝老師的神準預言，蔡英文真的拿到800萬多票當選了。」

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