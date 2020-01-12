快問快答／71.7％網友認同「罷韓會通過」　76.6％人反對韓國瑜接黨主席





▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜角逐2020總統大選失敗，慘輸總統蔡英文265萬票，13日起將回到高雄市府繼續上班，但緊接著要面臨的議題，就是過去吵得沸沸揚揚的「罷韓連署」，以及國民黨主席吳敦義表態請辭，未來誰要接任黨主席大位。根據《ETtoday新聞雲》最新的快問快答，5萬9979名網友認為，韓國瑜的高雄市長寶座會被罷免掉，佔總比例71.7％。

在2020總統大選結束後，《ETtoday新聞雲》在官網與APP上進行「快問快答」，以了解網友的意向，調查時間從2020年1月12日凌晨00點00分起至2020年1月12日晚間18點00分止，兩道題目分別有8萬3623人，以及8萬3270人在官網與APP進行答題。

根據調查結果，針對「韓國瑜落敗，您認為他的高雄市長是否會被罷免成功？」題目，有5萬9979名網友表示「罷免會成功」，佔總比例71.7％，還有1萬5197人認為「罷免難成功」，佔總比例18.2％，另外有8447人選擇「不知道」。

而針對「2020大選後，您認為韓國瑜應不應該選國民黨主席？」問題，有6萬3794人認為「不應選黨主席」，佔總比例76.6％，有1萬1938人表示「可以選黨主席」，佔總比例14.3％，7538人選擇「不知道」。

對於韓國瑜落敗、即將重返高雄市政府，高雄罷韓團體Wecare打鐵趁熱，11日晚間召開記者會表示，要啟動第二階段罷免韓國瑜，發起人尹立表示，目前有四點聲明希望韓國瑜聽進去，若可以的話，請自行辭職，別讓罷免成真。

面對國民黨大敗，吳敦義也在11日晚間召開記者會，宣布請辭黨主席 ，同時兩位副主席曾永權及郝龍斌，與黨內一級主管也將一起總辭。吳敦義表示，「我自應承擔敗選的責任，決定今天辭卸中國國民黨主席職務，一級主管以上也會共同負起敗選責任。」

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