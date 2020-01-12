國民黨要把「品牌」講清楚、說明白！洪秀柱：應交棒給青壯年來領導

記者林悅／台南報導

參選台南市立委失利的前國民黨主席洪秀柱，12日上午前往台南市東區關帝廳向關聖帝君上香叩謝神恩，洪秀柱接受訪問時重申，國民黨大敗黨主席要負責，她覺得凡是有能力領導中國國民黨的人，她都會支持，但她個人沒有意願，她認為應交棒給青壯年來領導、改革國民黨。

▲前國民黨主席洪秀柱，重申國民黨大敗黨主席要負責，凡是有能力領導中國國民黨的人，她都會支持，但她個人沒有意願，她認為應交棒給青壯年來領導、改革國民黨。（圖／記者林悅攝，下同）

洪秀柱指出，國民黨大敗是有目共睹的事情，黨主席理所當然的要為這些事情負責，基層選舉結束之後，黨主席必須要好好檢討，去諮詢過程發生問題，當然他身為黨主席，他必須為自己的事情負責。

洪秀柱說，有許多朋友都發現，這次總統大選之前要初選，初選過程讓大家十分的詬病，規則沒有定好，改來改去改了好幾次，讓參與者心中不舒服，等到初選結束之後，難免參與的人心中有疙瘩，但黨又沒辦法快速的做好一個處理，因此造成很多困擾，影響了大選，我覺得這是個原因。

對吳敦義主席如果向中常會辭職之後，有誰能夠來擔任黨主席，洪秀柱覺得凡是有能力領導中國國民黨，同時更重要的是重拾中華民國憲法的人。有意參選黨主席的人，是在國民黨最困難的時候，能夠擔負重責大任的人，她想應有更好的人選，出來領導大家，重新提振士氣，她個人沒有意願參選，她的年紀也不小，她覺得目前這種狀況，真的要把棒子交給青壯的人，讓青壯的人來承擔重任。洪秀柱說，她這次到台南來選，也是實在沒有人選，所以真的應該要全力在培養我們年輕一代。

洪秀柱說，選後她有與朱立倫見面，朱市長表示抱歉，朱市長說他自己是全國競選總部的主任，他覺得他有責任，她也安慰朱市長，未來還要承擔重任，要重新提振士氣來面對未來的艱困的路。

對於媒體問到洪秀柱說國民黨要徹底改革、痛定思痛的改善，那國民黨未來改革的方向、問題、如何落實去做、要做什麼樣的方向？包括中國國民黨黨名，沒有需要去做更改問題，洪秀柱則強調，中國國民黨的名字絕對不能改的，除非你要重新創一個新的黨。中國國民黨的意義很重大，這是代表全中國的一個政黨，是具有歷史性意義的，中華民國如果沒有國民黨的話，也不會創造出來，國民黨建立是具有歷史意義的政黨。

▲參選台南市立委失利的前國民黨主席洪秀柱，12日上午前往台南市東區關帝廳向關聖帝君上香叩謝神恩。

洪秀柱說，國民黨要大聲說出來，不要人云亦云，跟著人家跑，你失去了自己的立場，而且東西買賣就是要把東西的品牌說出來，請問中國國民黨的品牌是什麼呢？你的特色什麼呢？價值是什麼？中心思想是什麼呢？你的立場到底是什麼？要跟大家講清楚、說明白，洪秀柱強調國民黨要將「話語權」拿回來，闡述自己的理想。

洪秀柱說國民黨要將事情說清楚，現在年輕一輩的，我們失去太多了，我們幾乎失去了整個年輕的世代，我們要檢討為什麼，當然我們也覺得是2、30年的教育出了問題，因為課綱強辯扭曲的歷史，甚至抹殺過去的東西，讓今天的年輕人不知道以往真正的歷史什麼，而他們迷失了，也不太清楚，她想這些要加以重新檢討，怎麼樣來喚回年輕世代的心，那麼就必須要告訴大家我們的想法，應該想盡辦法讓年輕人知道過去的，因為你不知道過去、如何面對現在、將來。

洪秀柱認為國民黨的兩岸論述應該如何，由將來選出來的黨主席，他必須經過大家共同討論，當然不管怎麼說，兩岸論述都不能夠脫離中華民國憲法。

有人說總統大選大敗，是因為韓流失效，洪秀柱則不這麼認為，她說那如何解釋台北、高雄選前2場大造勢的情景，她認為選舉大敗的因素很多，支持韓國瑜的人是大有人在，只是今天我們認為，整個選舉選戰失敗因素，應剝開來一樣一樣一樣的檢討。

對於國民黨被民進黨在選前抹成又紅又統，洪秀柱說這是民進黨操作成功，她說民進黨什麼都不會，選舉是最會，她一直在強調，選舉這一個技術來講，我們深深不如民進黨，民進黨把國民黨扣帽子，而國民黨又失去話語權，不知道如何告訴支持者，她一再強調，中華民國憲法攤出來看，中華民國憲法就是一中憲法。

就是朝向統一的，白紙黑字字著，一中就是「中華民國」，不是中華人民共和國，問題是我們要怎麼樣認清我們的憲法，如何跟大家解釋如何朝向未來目標，會不會倒過來，讓大家憂慮我們被「統」了，我們要讓大家知道，我們所謂未來統一的方向是如何做，我們跟對岸大概要如何來進行一個對話、協調跟溝通，但是我們的目標是一致的，就是我們必須要大力的來跟我們的人民做說明的，不要隨意的，就讓民進黨用這麼廉價的方式戴「紅帽子」，就在選舉當中發酵而大敗，而且對我們未來年輕一輩會產生相當大的影響。

洪秀柱說，11日她也特別提到這是選民的選擇，大家要為這個選舉承擔，我們要告訴年輕一代，苦口婆心告訴年長一輩的擔憂，看了很多事情告訴年輕的人，如果大家聽不進去，如果年長一輩也說不清楚，那大家都要承擔這個後果。就像太陽花事件，太陽花事件過了之後，最後受害是我們的經濟，失去了本來對我們有利的條件。選舉贏了，會不會失去更多。

洪柱說，她來台南只有短短4個月，但是已經跟台南結下不解之緣，台南那麼多的各級民意代表，以及意見領袖，都對她大力的協助，這次她的落選，她覺得對 他們非常的抱歉，而他們也露出深深期盼之後的失望。也因為這樣，她覺得不能隨意就離開台南，她會在台南聯合其他的民意代表設服務處，一樣要處理台南地方的事，她會與幹部集合起來，持續在台南做好培育青年的工作，洪秀柱強調，台南六選區也有1位不分立區立委，可以服務台南鄉親。