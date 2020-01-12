「只站路口拉提琴」拿下2.4萬票！蔣月惠第3高票落選：4年後再戰

▲蔣月惠第一次挑戰屏北立委失利，12日在里港鄉中山路與永春路謝票，4年後再戰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾經是網紅的屏東縣議員蔣月惠，第一次參選屏北地區立法委員選舉，就拿到2萬4118票，表現不俗，她12日到里港鄉路展開拜票行程，她不怕輸，預計利用未來的4年時間，走入選區，累積支持能量，下一屆再戰。

這次屏北立委選舉，蔣月惠拿到2萬4千多票，排名輸給民進黨提名的鍾佳濱、國民黨提名的葉壽山，拿到該選區第3高票，對此，蔣月惠表示，感謝選民支持，她很滿意。

蔣月惠表示，這次得票來說，屏東市得票數比她本屆縣議員選舉還多2千多票；陌生的九如鄉也有1900多位支持者，里港1500多票，內埔更有 4000多票，她不能辜負這些支持她的選民。

她說，這次選舉，雖選區很大，她仍堅持不成立後援，因為有後援會未來就會有包袱，因此她堅持自己的宣導、拜票方式，選區各主要街頭道路拉小提琴、義賣書籍、募款兼受理民眾的陳情案，一天至少5場，慢慢累積了知名度，也與選民做直接面對的接觸，得到認同。

蔣月惠指出，她可以參加政黨，被列為不分區的立委，但會變成政黨妥協下的工具，無法反映民眾的真正心聲，所以她堅持不入黨，「不做傀儡」。

「失敗不重要!」，她說，她選3次縣議員才當選，這次立委選舉失敗，「失敗不重要，重要的是，我是否真正有為民喉舌」，未來4年，她會持續耕耘這個選區，盼有一天，得到更多數選民的認同，為他們服務。

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