蔡英文勝選隔日接連見酈英傑、大橋光夫　再強化台美、台日關係

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

2020年大選落幕，總統蔡英文12日上午接見完美國在台協會台北辦事處處長酈英傑後，接著接見日本台灣交流協會會長大橋光夫。她致詞時表示，這次總統大選，台灣人民向世界表達了捍衛主權、守護民主自由的決心，在新的一年，希望台灣跟日本在經貿、文化、以及體育等各領域，有更多的交流合作，讓台日關係更上層樓。

蔡英文說，上個月他們剛見過面，很高興在大選結束的隔天，就能在總統府再次接待大橋會長。她說，大橋會長的來訪，展現出台日的友好關係，也非常謝謝會長對台灣的支持。

蔡英文表示，這次總統大選，台灣人民向世界表達了捍衛主權、守護民主自由的決心。未來，台灣也會跟理念相近國家積極合作，繼續深化民主。

蔡英文指出，身為國際社會負責任的一員，這三年多來，台灣對於兩岸關係，秉持不屈服、不挑釁、不冒進的原則，致力維持台海穩定。未來，我們會持續堅持這個立場，並且跟區域各國加強夥伴關係，一起促進區域的繁榮發展。

在台日關係上，蔡英文說，日本是台灣在外交合作和觀光交流上，都是非常重要的盟友。去年，來台的日本旅客，已經突破200萬人次，創下歷史新高，台日雙方，從政府到民間的交流，都越來越密切。

面對新的一年，蔡英文表示，希望台灣跟日本在經貿、文化、以及體育等各領域，有更多的交流合作，相信有大橋會長的支持，台日關係一定可以更上層樓。