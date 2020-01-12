ET民調／選前預測返鄉意願84.3%　結果證明1446萬人投票8年最高

▲2020大選投票日年輕人投票。（圖／記者張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

2020大選落幕，國民黨總統候選韓國瑜敗選，檢討聲浪四起。根據中選會最後公布的統計數據可以發現，此次大選的投票率極高74.90%，創8年來新高。

外界分析韓國瑜挫敗與首投族與大量民眾返鄉投票支持蔡英文有關。根據《ETtoday新聞雲》在民調封關前針對返鄉投票意願調查，願意返鄉投票的民眾比例高達84.3%，其中又以20-29歲為最，比例幾近9成。對照此次大選結果，ET民調的預測可以說是相當有信度。

根據中選會資料，2020總統副總統選舉人數1931萬1105人，投票人數1446萬4571人，投票率74.90%，創下8年來新高。在選舉人年齡層結構方面，人數又以青壯年以40-49歲居冠，有374萬3,492人。30-39歲為354萬9,620人。另外，包含首投族在內的年輕世代20-29歲，則有311萬9,456人。

事實上，針對民眾返鄉投票意願，根據《ETtoday新聞雲》於2019年12月24日至27日所做的封關民調顯示，有25.8%民眾的現居地與戶籍地不在同一處，但在這些族群中，表態會返鄉投票的比例高達84.3%。

值得注意的是，從交叉分析可以發現，會返鄉投票的族群中以20-29歲的89.5%最高，比例接近九成。30-39歲者為80.8%，40-49歲者有80.1%，但在回答願意返鄉投票的60歲以上族群也有89.3％，與年輕世代的強烈表態不相上下。

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