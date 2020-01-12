　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／選前預測返鄉意願84.3%　結果證明1446萬人投票8年最高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020大選投票日,年輕人投票。（圖／記者張榮恩攝）

▲2020大選投票日年輕人投票。（圖／記者張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

2020大選落幕，國民黨總統候選韓國瑜敗選，檢討聲浪四起。根據中選會最後公布的統計數據可以發現，此次大選的投票率極高74.90%，創8年來新高。

外界分析韓國瑜挫敗與首投族與大量民眾返鄉投票支持蔡英文有關。根據《ETtoday新聞雲》在民調封關前針對返鄉投票意願調查，願意返鄉投票的民眾比例高達84.3%，其中又以20-29歲為最，比例幾近9成。對照此次大選結果，ET民調的預測可以說是相當有信度。

根據中選會資料，2020總統副總統選舉人數1931萬1105人，投票人數1446萬4571人，投票率74.90%，創下8年來新高。在選舉人年齡層結構方面，人數又以青壯年以40-49歲居冠，有374萬3,492人。30-39歲為354萬9,620人。另外，包含首投族在內的年輕世代20-29歲，則有311萬9,456人

事實上，針對民眾返鄉投票意願，根據《ETtoday新聞雲》於2019年12月24日至27日所做的封關民調顯示，有25.8%民眾的現居地與戶籍地不在同一處，但在這些族群中，表態會返鄉投票的比例高達84.3%。

值得注意的是，從交叉分析可以發現，會返鄉投票的族群中以20-29歲的89.5%最高，比例接近九成。30-39歲者為80.8%，40-49歲者有80.1%，但在回答願意返鄉投票的60歲以上族群也有89.3％，與年輕世代的強烈表態不相上下。

▲▼ETtoday返鄉投票比率封關民調。（圖／ETtoday）

▲▼ETtoday返鄉投票比率封關民調。（圖／ETtoday）

▲▼ETtoday返鄉投票比率封關民調。（圖／ETtoday）

其他人看了這些．．．

全台區域+不分區立委名單一次看　民進黨61席過半
民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄
韓國瑜敗選原因曝光！「3大關鍵」慘輸265萬票...下台一鞠躬

更多熱門新聞．．．

民眾黨158萬票進軍立院　「第三大黨主席」柯文哲12日啟程訪歐
親民黨「1席都沒」無緣進國會　只能靠「政黨補助款」延續生命
戰神掰了！時力擺脫滅黨危機奪3席　小燈泡媽闖關成功

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
男濃霧中獨留機車跳「陽明山馬槽橋」亡！遺體待運上橋..家屬焦
奪5席成第三大黨！他好奇民眾黨「有150萬票實力？」　長文分
雞排妹嗆柯「沒LP」害洪慈庸落選　他數據打臉：台派有很多背骨
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／選前預測返鄉意願84.3%　結果證明1446萬人投票8年最高

陳歐珀12日展開感恩謝票　支持游錫堃擔任立法院長

「只站路口拉提琴」拿下2.4萬票！蔣月惠第3高票落選：4年後再戰

國民黨要把「品牌」講清楚、說明白！洪秀柱：應交棒給青壯年來領導

彭啟明：台灣沒跟上國際腳步　呼籲蔡英文面對氣候問題

韓國瑜回高雄兌現承諾　中生代醞釀改革拱朱立倫為新共主

「韓國瑜會被雙殺！」...廖大乙直言：天意證明中猴　曝韓失敗2關鍵

2020總統預測！小英連任5人成真「預言家」　唐綺陽、詹惟中竟都失準　

蔡英文勝選隔日接連見酈英傑、大橋光夫　再強化台美、台日關係

3Q陳柏惟奇襲破「海線神話」！曝上任後有8件事要先做：繼續向前衝

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

ET民調／選前預測返鄉意願84.3%　結果證明1446萬人投票8年最高

陳歐珀12日展開感恩謝票　支持游錫堃擔任立法院長

「只站路口拉提琴」拿下2.4萬票！蔣月惠第3高票落選：4年後再戰

國民黨要把「品牌」講清楚、說明白！洪秀柱：應交棒給青壯年來領導

彭啟明：台灣沒跟上國際腳步　呼籲蔡英文面對氣候問題

韓國瑜回高雄兌現承諾　中生代醞釀改革拱朱立倫為新共主

「韓國瑜會被雙殺！」...廖大乙直言：天意證明中猴　曝韓失敗2關鍵

2020總統預測！小英連任5人成真「預言家」　唐綺陽、詹惟中竟都失準　

蔡英文勝選隔日接連見酈英傑、大橋光夫　再強化台美、台日關係

3Q陳柏惟奇襲破「海線神話」！曝上任後有8件事要先做：繼續向前衝

他被太太戴綠帽「跟我的教授跑了」　名媛心疼墜情網..死對頭突來電：妳是小四！

ET民調／選前預測返鄉意願84.3%　結果證明1446萬人投票8年最高

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

韓國瑜輸了「蔡阿嘎韓粉片」被酸：嘲諷輸家不厚道！　鄉民一面倒：剛好而已

濃霧中獨留機車...他跳下「陽明山馬槽橋」亡！遺體待運上橋　家屬焦急等待

甲子園投手一週限500球　筒香嘉智提出個人見解

2019滬台十大交流新聞出爐　長三角活動、雙城論壇領銜

陳歐珀12日展開感恩謝票　支持游錫堃擔任立法院長

還有下一款旗艦機？HTC無預警關閉鐵粉論壇「HTC Elevate」

「只站路口拉提琴」拿下2.4萬票！蔣月惠第3高票落選：4年後再戰

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

BBC記者「刺激提問」蔡英文　她愣住了

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

女名嘴：韓國瑜存在，民進黨才有選票

藍粉覺醒：不要再拱韓國瑜選黨主席

更多熱門

相關新聞

大選完「蔡阿嘎影片」被譙　網挺：剛好而已

大選完「蔡阿嘎影片」被譙　網挺：剛好而已

2020總統大選國民黨候選人韓國瑜宣布落選後，YouTuber蔡阿嘎立刻更新一支影片，2分多鐘的影片模擬「鋼鐵韓粉」在選戰過後可能出現的反應，雖然影片最後強調是開玩笑的，不過有網友質疑：「選完了還要嘲諷輸家，是嫌選前族群分化的不夠深嗎？」引起正反兩派網友議論。

陳歐珀12日感恩謝票　支持游錫堃擔任立法院長

陳歐珀12日感恩謝票　支持游錫堃擔任立法院長

蔣月惠參選屏北立委失利　4年後再戰

蔣月惠參選屏北立委失利　4年後再戰

洪秀柱：國民黨要把「品牌」講清楚、說明白

洪秀柱：國民黨要把「品牌」講清楚、說明白

韓國瑜回高雄兌現承諾　中生代醞釀朱立倫角逐黨主席

韓國瑜回高雄兌現承諾　中生代醞釀朱立倫角逐黨主席

關鍵字：

ET民調2020大選

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒斷訊

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面