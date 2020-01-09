外送員求助「過年要怎麼解釋工作」　網友高招神救援

▲外送產業蓬勃發展，越來越多人投入外送員的工作。（圖／翻攝自雞排店）

記者范姜士航／綜合報導

每逢過年，家中長輩總會關心在哪上班薪水領多少，近日就有網友在PTT上求救「要怎麼委婉的說自己在外送平台上班？」文中提到家中的同輩都在業界有不錯發展，但自己正職是做平台外送，過年時要怎麼介紹自己，網友紛紛提供建議「我在跨國新創企業」、「知名外商物流公司」。

現在外送產業蓬勃發展，越來越多人投入外送員的工作，近日網友在PTT八卦版發文求助，每當過年家中長輩很喜歡問工作，很多親戚都是在銀行業或科技業，但自己因為要準備考試只能做Ubereats，擔心被長被在背後講話，所以求助鄉民該怎麼介紹自己的工作。

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另外一位在熊貓當外送員的網友也遇到同樣的困擾，文中提及「薪水比一般餐飲旅館業還多，但一想到親戚聽到他在做外送的表情，就有點頭痛」。

▲網友紛紛留言提供外送員職稱參考。（圖／翻攝自PTT）

網友在留言紛紛提供建議「不用進公司的自由接案人員，想做就做月入可以到6位數，顧客評價高」、「跨國新創企業、工時不特定、高自主性」、「外商物流、彈性工時」、「食品運輸公司工程師，一定要加工程師」，但也有網友說「沒必要隱瞞吧 至少自己有賺錢又不是沒工作」「不偷不搶，當然是正大光明地說」。