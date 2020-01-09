今晨最低10.3度！周日又變天轉濕冷　彭啟明曝下波冷空氣：過年前有冬天感

▲這波冷空氣是乾冷，下波變天轉濕冷。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（9日）清晨是這波冷空氣最冷的時間，全台最低溫出現在苗栗縣大河的10.3度；周五、周六各地大致為多雲到晴；周日另一波東北季風影響，水氣比較多，目前玉山、合歡山都有報下雪。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，下周四、下周五有波冷空氣會影響比較久，過年前一兩周恐怕會進入到「有點冬天」感覺，跟這幾天完全不一樣。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今北部、宜蘭白天高溫回升，預估約21到24度；全台天氣算穩定，大致為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周五高溫回升幅度比較多，到周六各地大致多雲到晴，西半部留意日夜溫差大；周日、下周一另一波東北季風影響，跟這波相比水氣比較多，北部、東半部有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨。

陳伊秀表示，下波低溫預估中部以北、東北部約14、15度，其他地區約16、17度，由於水氣比較多，中部以北3000公尺以上高山有機會下雪，目前玉山、合歡山都有報下雪；東北季風下周二、下周三減弱，天氣恢復多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

彭啟明8日指出，下周四、下周五有波冷空氣會影響比較久一點點，且之後冷空氣恐怕會比較頻繁南下，後續也在觀察，「過年前一兩周恐怕會進入到比較涼、有點冬天感覺的天氣，跟這幾天完全不一樣。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼周日又有一波冷空氣報到降溫。（圖／氣象局）