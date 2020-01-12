郭台銘震怒要高虹安退出民眾黨？　郭辦駁斥：故意醜化

▲民眾黨不分區立委高虹安。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／台北報導

2020總統與立委選舉落幕，鴻海創辦人郭台銘雖頻頻替親民黨站台，但親民黨在總統與不分區立委雙雙失利，參選土城區域立委的李縉穎也落選，郭家軍中僅有民眾黨的高虹安順利進入國會，傳出郭台銘震怒要求高虹安退出民眾黨的消息。對此，郭台銘辦公室12日聲明駁斥，該報導完全子虛烏有，故意醜化郭台銘，報導內容也無任何消息來源，已屬假新聞。

郭台銘辦公室表示，關於媒體指稱要求高虹安退出民眾黨之報導、完全子虛烏有，故意醜化郭台銘，關於此報導內容未收到任何媒體向郭台銘辦公室求證，報導內容也無任何消息來源，已屬假新聞，在此誠懇請媒體下架相關報導，以正視聽。

另外，選舉結束後，郭台銘12日透過臉書首發聲，他說，「我個人沒有得失，在過去幾個月中提出許多政策，站在福國利民的立場上，樂意與新國會中肩負台灣未來政策走向的立委接觸，身為中華民國和台灣的一份子，願以個人經驗及國際資源為台灣同胞的福祉努力！」

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