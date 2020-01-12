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獨／立院組黨團達標　民眾黨下一步將設實體黨部深耕地方

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▲▼2020民眾黨選前之夜，蔡壁如、賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨發起人、準立委蔡壁如。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨成軍首戰，就在2020大選中拿下158萬張政黨票，一口氣推舉5席不分區立委進入立法院，未來不只可以組黨團，放眼2024大選，若黨主席柯文哲有意總統大位，候選人提名權正是最好的武器。黨發起人、準立委蔡壁如未來除進一步完善民眾黨體制外，據傳設立實體黨部扎根地方也在考量中，而高雄、台南、台中等地都是口袋名單。

民眾黨今年在不分區立委收穫豐富，提名28人拿下5席，包括北市勞動局長賴香伶、中山大學政治經濟系教授張其祿、鴻海集團工業大數據辦公室主任高虹安、世界台灣商會聯合總會秘書長邱臣遠，以及北市府前顧問蔡壁如。但區域立委全敗，卻也暴露未來黨發展的隱憂。

談到進入立法院後的規劃，蔡壁如表示，首先就是要把黨部弄好，把行政、組織架構都完整化、健全，同時也要將選舉前就在規劃的網站、APP等處理好。其次，就是要扮演稱職的立委角色。最後，蔡壁如說，未來民眾黨會積極向外擴張，要建立人才庫吸納全省人才，也不排除進一步成立黨部；此外，也計畫成立智庫或政策中心，分析民意、務實擬訂政策。

蔡壁如表示，全台大眾走活動開闊了民眾黨的「知曉度」，另一方面也透過一步一腳印，找出散布全台各地認同民眾黨理念的支持者，都是未來人才庫重要來源。

針對成立地方黨部一事，幕僚表示，選舉結束，散布在各地的「點」就可以整合起來成立黨部，如在屏東、高雄、台南、台中、彰化都有可能，未來不論繼續用網路政黨方式，或成立實體黨部，都可以運作。

但幕僚指出，考量到經費問題，實體黨部的規畫還在考慮階段，「因為實體黨部真的很花錢」，每年光是場地租金就是一筆不小的開銷，但有些重要地點若要深耕，一個能聚集人潮、支持者的實體黨部仍有成立必要。據了解，實體黨部可能會以區域為單位劃分開設，不會每個縣市都設置。

▼蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨蔡壁如陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

區域立委全敗　盼練兵養出2022選將

另外，這次立委選舉民眾黨區域立委雖慘敗，但當中不少人士對於未來2022的選舉躍躍欲試，黨主席柯文哲也表態，「2022將是下一個關鍵點，會用力去準備」。據柯營幕僚透露，此次從創黨到選舉短短不到半年，時間相當倉促，有部分立委候選人在選舉過程中就意識到勝選有難度，轉而把目光放到2022。

幕僚觀察，參選台北市第七選區的蔡宜芳，本就扎根地方的新北市第三選區李旻蔚，台中第三選區、里長出身的張睿倉，選舉期間積極北上參與記者會、苗栗第一選區的朱哲成，台中第五選區的謝文卿，未來都有機會再度投入選舉。

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