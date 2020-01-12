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蔡英文破紀錄成功連任！　大陸外交部：台灣問題是中國的內政

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▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部新聞發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

2020總統大選中，蔡英文以破紀錄票數818萬成功連任。大陸外交部今（12）日對此仍舊堅持「一個中國」原則，反對台獨勢力在台灣從事分裂行動，爭取完成「國家統一」。

大陸外交部發言人耿爽12日表示，「無論台灣島內局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變」，中國政府堅持一個中國原則、反對「台獨」、反對「兩個中國」和「一中一台」的立場不會改變，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識不會改變。

「台灣問題是中國的內政。」耿爽也指出，「我們希望並相信國際社會將繼續堅持一個中國原則，理解和支持中國人民反對『台獨』分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。」

大陸國台辦發言人馬曉光11日晚間表示，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣同胞一同推動兩岸關係和平發展，推進「祖國和平統一進程」。

馬曉光重申，大陸對台大政方針是明確的、一貫的。持續堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福社。

蔡英文在發表勝選感言時提到，對兩岸關係和平穩定的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任，確保台海和平穩定，「今天我要再一次誠懇呼籲，和平、對等、民主、對話是維持兩岸的關鍵，也是拉近兩岸距離的關鍵。」

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