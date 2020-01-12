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蔡英文打「3張牌」成功贏選戰！港學者：台灣人短時間難接受「一國兩制」

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文成功連任 。（圖／記者李毓康攝）

記者朱世凱／綜合報導

2020大選結果11日晚間出爐，總統蔡英文以破800萬票的成績成功連任。香港天大研究院副院長伍俊飛對此表示，蔡英文勝選的關鍵在於成功打出了「3張牌」，包括香港牌、主權牌、價值觀牌；此外，選舉結果也說明，台灣人民主流接受「一國兩制」還需要漫長的時間。

據《香港01》報導，伍俊飛表示，從蔡英文勝選情況來看，她操作統獨議題，大打香港牌，看來確實有效；蔡英文利用「今日香港，明日台灣」口號，激起了台灣社會的反「一國兩制」情緒，影響了選舉結果，這說明香港議題對於台灣大選具有不可忽視的影響。

伍俊飛再稱，考慮到當前香港局勢依然充滿不確定性，香港議題估計會在台灣選舉中長期發酵。他也提到，這次大陸在文宣上反擊顯得陳舊老套、蒼白無力，動搖了台灣人民對「一國兩制」的信心；對於大陸來說，把「兩制台灣方案」講明白是目前相當重要的事情。

▼蔡英文支持者對於選舉結果感到相當高興。（圖／記者洪正達攝）

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,鳳山競選總部勝選氣氛。（圖／記者洪正達攝）

伍俊飛接著說，過去4年，兩岸關係已經出現大幅大退，未來兩岸關係會面臨更多挑戰，「大陸對台政策應該不會有太大變化，接下來大概還是會以穩定為主，同時可能會認真反思，討論新思維，特別是在台灣與大陸主權問題上，或許會有更多探討；『兩制台灣方案』，大陸目前只是給出口號，以後需要更加思考如何去落實。」

伍俊飛最後透露，這次選舉再次說明國民黨至少存在兩大問題，那就是過於精英化和利益集團化；前者導致平民對其不滿，不如民進黨接地氣；後者導致改革困難，不如民進黨轉型迅速，「國民黨未來當然還可以捲土重來，但前提是要等到民進黨潰散，目前看來暫無希望。」

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