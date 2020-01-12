「這次大選極度黑暗卑劣」　連勝文：國民黨必須世代交替！改革火種已點燃

▲連勝文說，這也許是國民黨所面臨最黑暗的時刻，但不要忘了，泛藍陣營還有40席立法委員。（圖／翻攝連勝文臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨中央委員連勝文今天（12日）在臉書表示，「這次總統大選是過程極度黑暗且卑劣的一次！韓市長面對了鋪天蓋地的網軍抹黑及特定媒體人格謀殺，但他在驚濤駭浪之中，依然堅持奮戰到底，不畏懼任何艱難險阻，我在此表達個人由衷的敬意！」

連勝文說，韓國瑜在選前曾說過「一定要改革國民黨」，這個火種已經點燃了，「我們必須要勇往直前朝這個目標前進！國民黨必須毫無懸念進行世代的交替，不能再持續過去這種老派的思維及傳統的操作模式！」

連勝文指出，「我們也必須努力嘗試與新世代溝通並有所連結，引領新世代的思維，而非東施效顰，僅著重表面工作，卻非真正花時間協助年輕世代，解決他們的困難，幫他們架起走向世界的橋樑！」

▼連勝文認為，國民黨必須毫無懸念進行世代的交替。圖為他和妻子蔡依珊出席新北選前之夜。（圖／記者羅婉庭攝）

連勝文認為，這也許是國民黨所面臨最黑暗的時刻，但不要忘了，泛藍陣營還有40席立法委員，「我們要恭喜這些經過奮戰而當選的同志們！我們也還有15個執政的縣市，數百名優秀的議員，國民黨並不是一無所有。」

連勝文說，「而且更重要的是，我們有無數的志工，以及不論風雨飄搖，依然堅定支持國民黨的社會大眾！同志們，堅定我們的信心，我們一定會再起！We came through, and we shall return！」

總統蔡英文以817萬231票奪下中華民國民選總統最高票，以264萬多票之差，大勝對手韓國瑜的552萬2119票；且民進黨在立法院拿下61個席次，再次獨立過半，繼續完全執政。而國民黨僅拿下38席立委，只比上一屆2016年增加3席。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼韓國瑜大輸蔡英文，他說周一會回到高雄上班。（圖／記者林敬旻攝）

▼連勝文臉書發文。（圖／翻攝連勝文臉書）