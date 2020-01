「這次大選極度黑暗卑劣」　連勝文：國民黨必須世代交替！改革火種已點燃

▲連勝文說,這也許是國民黨所面臨最黑暗的時刻,但不要忘了,泛藍陣營還有40席立法委員。(圖/翻攝連勝文臉書)

記者陳俊宏/綜合報導

國民黨中央委員連勝文今天(12日)在臉書表示,「這次總統大選是過程極度黑暗且卑劣的一次!韓市長面對了鋪天蓋地的網軍抹黑及特定媒體人格謀殺,但他在驚濤駭浪之中,依然堅持奮戰到底,不畏懼任何艱難險阻,我在此表達個人由衷的敬意!」

連勝文說,韓國瑜在選前曾說過「一定要改革國民黨」,這個火種已經點燃了,「我們必須要勇往直前朝這個目標前進!國民黨必須毫無懸念進行世代的交替,不能再持續過去這種老派的思維及傳統的操作模式!」

連勝文指出,「我們也必須努力嘗試與新世代溝通並有所連結,引領新世代的思維,而非東施效顰,僅著重表面工作,卻非真正花時間協助年輕世代,解決他們的困難,幫他們架起走向世界的橋樑!」

▼連勝文認為,國民黨必須毫無懸念進行世代的交替。圖為他和妻子蔡依珊出席新北選前之夜。(圖/記者羅婉庭攝)

連勝文認為,這也許是國民黨所面臨最黑暗的時刻,但不要忘了,泛藍陣營還有40席立法委員,「我們要恭喜這些經過奮戰而當選的同志們!我們也還有15個執政的縣市,數百名優秀的議員,國民黨並不是一無所有。」

連勝文說,「而且更重要的是,我們有無數的志工,以及不論風雨飄搖,依然堅定支持國民黨的社會大眾!同志們,堅定我們的信心,我們一定會再起!We came through, and we shall return!」

總統蔡英文以817萬231票奪下中華民國民選總統最高票,以264萬多票之差,大勝對手韓國瑜的552萬2119票;且民進黨在立法院拿下61個席次,再次獨立過半,繼續完全執政。而國民黨僅拿下38席立委,只比上一屆2016年增加3席。

▼韓國瑜大輸蔡英文,他說周一會回到高雄上班。(圖/記者林敬旻攝)

▼連勝文臉書發文。(圖/翻攝連勝文臉書)