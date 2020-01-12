韓國瑜慘輸260萬票！回歸高雄恐面臨雙殺　最快5月上演罷韓投票

▲韓國瑜角逐2020總統大選慘輸200多萬票。

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐總統大選慘敗逾200萬票，大本營高雄市票倉崩盤成為一大關鍵，韓敗選後，還要面對來勢洶洶的罷免行動，第一階段3萬份連署書已送中選會審查，近日就可完成，第二階段連署行動緊接著上場，估計最快5月舉行罷免投票，只要超過57萬人投票，即有可能將韓趕出市府，成為首位被罷免的縣市首長。

總統選舉結果揭曉，國民黨提名的總統候選人韓國瑜慘敗，連高雄市大本營藍軍的8席立委也全軍覆沒，接下來他將面對由「Wecare高雄」等團體發起的罷免行動，能否保住市長寶座？還有一場硬仗要打。

依《公職人員選舉罷免法》規定，罷免程序分為3階段：一、1％公民提議、二、10％公民連署、三、投票（同意罷免票數多於不同意罷免，且投票人數要達該選區公民數的25％）即完成，門檻雖高，但受韓甫就任市長不久即宣布參選總統影響，罷韓聲浪持續不輟。

前年高雄市長選舉公民人數228萬人，罷免第一階段要有2.28萬份公民提議書，「Wecare高雄」等團體已在去年12月26日赴中選會，送交32箱、約3萬份的罷韓提議書，並成立「罷韓大聯盟」，完成第一階段的罷免程序。

罷韓行動是由Wecare高雄發起人尹立等人號召，理由有5點，包括：一、韓國瑜違背責任政治、誠信原則，當選高雄市長4個月內宣布被動參選總統，因此唯有罷免韓國瑜否則難以建立台灣責任政治開始。

二、市政滿意度調查，連續性出現不滿意度全國最高，韓國瑜拒絕承認、道歉 因此提出罷免否則無法促其面對市政嚴重疏失。三、任由市政荒廢停擺，政見變謊言，罷免讓他提早結束任期挽救市政。

四、「韓流」出現是不正常紅媒介入，罷免才能導政境外勢力紅媒滲透台灣。五、韓國瑜屢屢發言性別及國籍歧視言論，罷免能避免傷害台灣及高雄的國際形象。



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