民眾黨搶下11%政黨票成立院第三勢力　學者分析「未來局勢」

▲柯文哲率領民眾黨竄起，成為國會版圖的第三勢力。（圖／記者黃克翔攝）

記者謝仁傑／綜合報導

台北市長柯文哲甫創立台灣民眾黨，率領其「柯家班」投入2020立委選戰，結果可謂是一鳴驚人，搶下11％的政黨票，擁有5席立委，直接成為國會中的第三勢力。

實踐大學企管系教授江岷欽指出，台灣民眾黨是一個相對新鮮的政黨。他進一步分析，比起親民黨只剩下老省長宋楚瑜的光環，並沒有辦法帶給人們更多新的印象；時代力量很多上一屆的立委也紛紛脫黨參選，或者轉戰不分區。

政治大學地政學系教授孫振義則指出，2020大選中有許多小黨崛起，除了藍綠兩黨之外，其於小黨都有一定％數的得票率。他認為人們不見得會把政黨票與總統票做掛勾，這會是一個平衡的局勢，且會成為台灣政壇未來的局勢，人們會開始在政黨票的部分選擇第三勢力，以制衡藍綠兩黨。

2020政黨得票比例（資料來源：中選會）

政黨 得票 得票率

民主進步黨 4,811,241 33.97％

中國國民黨 4,723,504 33.36％

台灣民眾黨 1,588,806 11.22％

時代力量 1,098,100 7.76％

親民黨 518,921 3.67％

台灣基進 447,286 3.16％

綠黨 341,465 2.41％

2020立院版圖除了民進黨、國民黨各佔13席之外，過5％門檻的台灣民眾黨獲得5席、時代力量3席，其於小黨雖也有一定的得票比例，但由於未達5％門檻，無法分配不分區立委的席次。當中時代力量提名的「小燈泡媽媽」王婉諭，及民眾黨提名的前北市勞動局長賴香伶及前北市顧問蔡壁如等人，皆成為新任國會立委。

值得一提的是，當中較具爭議的退休將領吳斯懷、前警大教授葉毓蘭仍然進入了國會；而黃國昌則以時代力量的第四順位落選在席次之外，被不少人視為本屆遺珠。

＃2020是一個明亮的開始，就像我每天保持的氣色一樣！