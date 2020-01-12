蔡壁如：最終目的當然是要取得政權執政

記者陳家祥／台北報導

2020大選落幕，最終民眾黨繳出政黨票158萬票、5席立委的成績單，儘管區域立委部分全面落敗，但仍起到關鍵作用拉下部分區域立委。蔡壁如12日上午受訪表態，應該像主席講的，要往第一大黨前進，而組黨最終目的當然是要取得政權執政。

對於布局2024是已有規劃？蔡壁如表示，第一個當然是讓黨茁壯起來，「我昨天比較關心的不是我們有當選，比較關心是我們得了多少票、我們有多少補助款，可以讓我們的黨團比較正常的運作，因為就比較不需要擔心要一直去募款」。

「如果黨這邊可以健全運作起來，找人才是我們現在極缺很需要的。」蔡壁如說，人才庫的建立是目前同步要進行的，過去在全台大眾走過程中，跟全省有一些接觸，有挖掘到一些年輕人對政治、公共事務有興趣，我們會把他們納入人才庫，可能到2022就投入從最基層的里長、鎮代表、議員、縣市長。

至於不少綠營支持者在臉書上批評民眾黨攪局？蔡壁如說，昨天上政論節目也是被問到這個，「其實參選是每個國民的自由的表達權益，我覺得不可以因為說那些選區因為沒選上就說是誰來攪局，這樣會抹煞到對年輕人對政治的熱忱」。

而被民進黨冠上「戰犯」之名？賴香伶補充，這用詞過重也過當，「那全台灣哪些不是關鍵選區？」，大家努力都是選前盡量衝高，選後大家還是回歸應該要扮演的角色，即使我們的人得到高票數沒有選上，但是那力量難道不是兩大黨要看到的嗎？就像這次第一次選有11%的比例，其實就表示很多人對第三勢力的期待，不管是我們或是時力、親民黨，總額加起來真的是有不少人是期待台灣不一樣，這要珍惜。

▲蔡壁如、賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）