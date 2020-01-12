「北京是不可靠的夥伴！」　布拉格明與台北締結姊妹市

▲法新社認為，賀瑞普所言再度引發布拉格與北京的爭端，影響中捷關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

台北市長柯文哲13日將與捷克布拉格市長簽署姐妹市協議。但就在台灣大選落幕隔日，也就是雙邊友好協議簽署前夕，布拉格市長賀瑞普透過德媒《周日世界報》（Welt am Sonntag）客座專欄表示，北京政府是不可靠的夥伴，「充滿怨慨」的中方試圖影響捷克輿論，至於解除與北京姊妹市關係一事，「我們失去一個合作夥伴，但贏得另一個。」

法新社報導，布拉格與北京之間的友好協議早在2016年就已達成共識，雙邊決定締結姊妹市，但自現年38歲賀瑞普（Zdenek Hrib）2018年11月起擔任布拉格市長後，這項協議就被撕毀。賀瑞普說，他無法簽署一份迫使布拉格「公開反對西藏與台灣獨立」的協議。

賀瑞普指出，他並不是主張與中國斷絕外交或經濟上的關係，但也建議歐洲民主國家，對於「與如此危險又不可靠的伴侶同床共眠一事」要再三思量，「我在這邊呼籲你們，不要在面臨威脅與勒索的時候，放棄自身的價值觀與個人操守。」

此外，他也把矛頭指向捷克中央政府，直指當局是選擇忽略捷克人民和平抗爭結束40年共產統治的1989年「絲絨革命」（Velvet Revolution），「身為一名市長，我正在努力實踐我的競選承諾，重新走回尊重民主人權的這條路，這就是絲絨革命的價值所在，但我們的現任領袖卻選擇沒看見。」