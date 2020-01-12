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遭綠營批戰犯、攪局者　柯文哲：過半了還不滿足？

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▲▼2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲2020民眾黨開票之夜，柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選落幕，最終民眾黨繳出政黨票158萬票、5席立委的成績單。黨主席、台北市長柯文哲12日上午現身黨部開會，談到選情是否超乎預期，他表示，「就平盤啊，不增不減」；如今化身台灣第三大黨的主席，柯不願多談，笑說，「工作、工作、工作」。

至於綠營認為部分關鍵選區，如台北市的許淑華、台中的洪慈庸等，是因為民眾黨推人才導致落選，質疑柯文哲「攪局者」、「戰犯」。對此，柯文哲忍不住酸，「（民進黨）都過半了還不滿足」、「許淑華會贏？那不可能啦」。

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

而對於不少綠營支持者在臉書上批評民眾黨攪局？蔡壁如說，昨天上政論節目也是被問到這個，「其實參選是每個國民的自由的表達權益，我覺得不可以因為說那些選區因為沒選上就說是誰來攪局，這樣會抹煞到對年輕人對政治的熱忱」。

而被民進黨冠上「戰犯」之名？賴香伶補充，這用詞過重也過當，「那全台灣哪些不是關鍵選區？」，大家努力都是選前盡量衝高，選後大家還是回歸應該要扮演的角色，即使我們的人得到高票數沒有選上，但是那力量難道不是兩大黨要看到的嗎？就像這次第一次選有11%的比例，其實就表示很多人對第三勢力的期待，不管是我們或是時力、親民黨，總額加起來真的是有不少人是期待台灣不一樣，這要珍惜。

至於是否已定調進軍2024？蔡壁如表示，台灣政壇進入海嘯政治，2018年的時候，國民黨也是席捲全台15個縣市長，如今則換成民進黨，「台灣已經進入極端政治，所以什麼都言之過早，總之就是努力」。

媒體追問，此次區域立委席次掛0，蔡壁如說，民眾黨才成立4個月，投入選舉時間很短，確實有宣傳不夠、候選人知名度不高等問題，未來幫忙宣傳的力道要加強，也要讓組織極大化，再來投入2022選舉，擴張各縣市的基層。

至於何時啟動謝票？蔡壁如說，原則上會趁著過年期間把各縣市走一遍，也順便當作走春；她笑說當然不會是用走的，但會到各地感謝後援會的志工，這也是民眾黨最重要的資產。
 

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