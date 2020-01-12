「民進黨大勝」背後警訊！不分區得票率竟少10％　他曝往年數據點出關鍵

記者趙蔡州／綜合報導

2020大選11日落幕，民進黨總統候選人蔡英文以817萬多票成功連任，立委選舉部份民進黨也搶下61席，佔國會多數再次取得完全執政，可以說總統與立委選舉拿下雙贏。但有網路名人對比了2016年立委選舉後發現，其實民進黨在「不分區立委選舉」得票率是下降的，文章立刻引發網友熱烈討論。

▲民進黨總統、區域立委大勝，不分區立委（政黨票）則與國民黨打平。（圖／記者李毓康攝）

網路名人「食夢黑貘」對比2020立委大選與2016年立委大選的結果後，發現民進黨2020年大選的得票率呈現下降趨勢，民進黨的得票率從2016年44％下降到2020年33.9％（取整數34％）少了10％，國民黨與時代力量的得票率反而出現上升情況。

食夢黑貘表示，蔡英文大勝是沒問題的，但不分區立委得票率34%對比總統得票率57％，「差了23%，代表什麼意思呢」，如此看來「民主進步黨到底是進步還是退步呢」。另外他也提到，這次最主要是新黨歸隊國民黨，親民黨則被民眾黨取代，還有時代力量站穩。

▲國民黨總統與立委選戰雙雙慘敗，引發藍營支持者檢討聲浪。（圖／記者林敬旻攝）

根據中選會公布的資料，民進黨在政黨票部份確實表現欠佳，部份支持者認為與泛綠或小黨分食票源有關，像是時代力量拿下近110萬政黨票、得票率約7%，而被視為深綠的基進黨得票也超過3%，台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨也拿下約158萬多票。

國民黨政黨票的得票數約472萬，屬性泛藍的小黨如新黨、親民黨政黨票得票都不高，新黨得票更不到2%，顯示泛藍支持者的政黨票有集中投給國民黨的傾向。所以儘管民進黨在總統、區域立委取得壓倒性勝利，但在不分區立委部份卻與國民黨相同，僅拿下13席。

▲台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨也拿下158萬多張政黨票。（圖／記者黃克翔攝）

2020大選結果大勢底定後，國民黨總統與立委選戰雙雙慘敗，引發支持者檢討聲浪，除了黨主席吳敦義被點名，不分區立委提名人吳斯懷、葉毓蘭也被認為影響選情。但葉毓蘭受訪時表示，國民黨其實選的其實不錯，國民黨與民進黨政黨票「差不了多少」，應該是她所代表的族群有站出來相挺。

▼2020大選專區立委席次表。（圖／ETtoday製表）

▼2012年-2020年不分區立委席次變化。（圖／ETtoday製表）