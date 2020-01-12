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「韓國瑜最有票房」　他4點分析國民黨未來：罷免案得選要不要全力保韓

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▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨在2020總統暨立委選舉大敗，黨主席吳敦義宣布請辭。對此，分析師黃瑞祥提出4點看法，認為接下來的路線之爭勢必會圍繞著韓國瑜，「KMT幾乎是在沒太多時間考慮的情況下，就得選擇要不要全力保韓」；國民黨未來是否能擺脫守舊的態度，拿出比民進黨更具遠瞻性的政策以及執行力，才是真正是否能重回其擅場、站穩保守主義的關鍵。

總統蔡英文以817萬231票奪下中華民國民選總統最高票，以264萬多票之差，大勝對手韓國瑜的552萬2119票；且民進黨在立法院拿下61個席次，再次獨立過半，繼續完全執政。

韓國瑜發表敗選感言指出，「既然人民已經做出決定，我身為參選人，一定服從選舉結果，是我個人努力不夠，辜負了大家對我的期待。未來蔡英文獲得人民授權執政，希望可以為台灣開創安居樂業、人民幸福快樂的好日子！」他說，周一會回到高雄市政府上班。

而國民黨只拿下38席立委，吳敦義於韓國瑜宣布敗選後，在不分區立委的陪同下召開記者會宣布請辭。他深深一鞠躬表示，這次總統選舉與立委選舉都不如預期，將與黨一級主管負起責任，一同總辭，下周將請求中常會准許總辭。

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼吳敦義於韓國瑜宣布敗選後，在不分區立委的陪同下召開記者會宣布請辭，他深深一鞠躬。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝)

▲▼國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

對此，黃瑞祥在「一個分析師的閱讀時間」臉書粉專發文，提出4點談選後的國民黨，第一，蔡英文空前勝利，拿下817萬票，來自於她完全踩住「保守主義」的位置；國民黨在原本自己最擅長的領域，根本無從施力。

文中提到，第二，國民黨接下來的路線之爭，勢必會圍繞著韓國瑜，韓這種反菁英、反智的形象，根本不是國民黨擅長的戰場，「這就像是芭蕾舞者硬跳嘻哈一樣尷尬」，但韓現在卻是黨內最有票房的人物。

「之後到底該讓韓國瑜扮演怎樣角色呢？這是非常困難的議題。」黃瑞祥認為，由於高雄大輸，未來半年的最大政治議題之一必然是韓的罷免案，國民黨幾乎沒太多時間考慮，就得選擇要不要全力保韓，「保，雖然是守住高雄，但韓國瑜在黨內的權力勢必更加擴張，要走回保守主義路線會更難；不保，KMT等於自我放棄高雄執政權，未來要贏回高雄只會更困難。」

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔡英文大勝韓國瑜取得連任，笑得十分開心。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

文中說，第三，國民黨未來到底要怎麼處理跟中國的關係，他們這次一方面打中華民國牌，但另一方面又過度傾中，導致難以自圓其說；國民黨以及其支持者相信一國兩制仍存在可能性，但如今的中國不是當初的中國，美國不是當初的美國，台灣不是當初的台灣。

黃瑞祥表示，第四，蔡英文這4年進行同婚、年金改革這些困難的改革，將會變成民進黨長期的優勢、變成未來社會的基石，「30幾歲的我這個世代以下，基本上會越來越接受這個由DPP構畫的社會樣貌。」

對於國民黨雙雙輸掉總統和國會，黃瑞祥認為，國民黨仍是台灣第二大政黨，地方首長仍有許多國民黨的領袖，這些領袖未來是否能擺脫守舊的態度，拿出比民進黨更具遠瞻性的政策以及執行力，才是真正是否能重回其擅場、站穩保守主義的關鍵。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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