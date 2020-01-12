吳怡農淚謝蔣萬安曝下一步…臉書湧11萬讚、1.1萬留言逼哭「農婦」

▲吳怡農強調「壯闊台灣」這條路還沒結束。（圖／翻攝吳怡農臉書）



記者許展溢／台北報導

台北市第3選區立委民進黨候選人吳怡農，敗給國民黨蔣萬安。吳怡農在臉書上恭喜蔣萬安並謝謝他展現風度，還說敗選難過1天就好，因為還有許多工作等著外，會沈澱一段時間，向大家保證，選舉口號「壯闊台灣」這條路還沒結束，會繼續往前，逼哭許多網友們，超過11萬人按讚、1.1萬則留言打氣。

對於選舉結果吳怡農哽咽流下淚，在臉書上發文恭喜蔣萬安打了一場很漂亮的選戰，不只選票過半，還比4年前進步了2萬多票外，也感謝他展現風度，一起完成了這場正面的選舉。他接著提，有位前輩說過，勝選有100個理由，失敗只有1個原因，就是「候選人自己不夠努力」，這最後一步，自己沒有完成任務。

▲蔣萬安與吳怡農此戰被視為雙帥對決。（圖／記者陳涵茵攝）



吳怡農提到，4個月前參選時，就決定這場選舉要讓自己、團隊和持者驕傲，也希望讓大家看到一場不一樣的選戰，堅持正面選舉、讓台灣社會正視、面對國家最大的國安挑戰、讓更多年輕朋友願意關心，還有參與台灣的政治等，大家都做到了。也向支持者表示謝謝，敗選難過1天就好，因為還有許多工作等著，「壯闊台灣」從來就不是一句選舉口號，是回台灣7年以來一直努力在做的事情，是他對台灣政治的一個理念、一場運動，更是個人的承諾。

▲吳怡農哽咽流淚說，選舉結果是自己不夠努力。（圖／記者呂佳賢攝）



很多朋友關心吳怡農下一步？吳怡農最後希望大家容他沈澱一段時間，但向大家保證，壯闊台灣的這條路，尚未結束，會繼續往前，也請支持他的所有朋友，繼續一起走。此文一出網友灌爆吳怡農臉書，截至目前吸引超過11萬人按讚、1.1萬人留言，2千多人分享。網友們紛紛向他打氣、加油，要他「繼續加油，台灣需要你」、「你是民進黨的驕傲」、「有你，就有台灣」等，逼哭眾人。