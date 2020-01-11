民眾黨突破158萬票　蔡壁如領軍5立委進國會組黨團

▲2020民眾黨開票之夜，不分區開票結果公布。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選11日正式落幕，台灣民眾黨雖然囊括超過158萬張政黨票，但一直到最後一刻，被視為勝選與否關鍵的蔡壁如才確定進入立院，而民眾黨成軍首戰最終交出5席的成績單。蔡壁如受訪時笑說，每次開票都要開得這麼驚險，稱自己本來一直覺得不會上，如今驚險過關，責任感湧上心頭。

民眾黨今年在不分區立委收穫豐富，提名28人拿下5席，包括北市勞動局長賴香伶、中山大學政治經濟系教授張其祿、鴻海集團工業大數據辦公室主任高虹安、世界台灣商會聯合總會秘書長邱臣遠，以及北市府前顧問蔡壁如。

在確認進入立院後，蔡壁如再度和不分區第一名的賴香伶回到舞台上。她致詞時笑說，「我想說為什麼每次開票都要開得這麼驚險」，接著表示要謝謝大家對她的期待，一定會好好珍惜努力，讓社會可以有共融的社會、國家，「跟年輕、各地志工、團隊們，會一起努力往錢，會在國會裡頭發揮監督的力量」。

蔡壁如受訪時說，講內心話，一直覺得自己不會上，所以剛剛來的時候心情蠻平靜的，「但是現在上了有一種責任感，心裡頭湧上來的感覺，這才是我現在的心情」。

至於未來進入立院的計劃，蔡壁如說，首先自己當然是專業的社福立委，另外就是在民眾黨還是會以一個媽媽的角色，協助秘書長用健全的制度把黨務建立起來。另外就是人才是一個黨的一切，所以有一個很重要的工作，就是要透過不同的階層、不同的活動，要開始建立人才庫」。

媒體問到，未來是否會擔任黨團總召？蔡壁如說，「先讓我們高興一下，明天再來猜拳誰要當總召」；而是否會上演「柯總召對決蔡總召」的戲碼？蔡說，這也不錯。