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全文／共融社會國家治理！民眾黨進國會　柯文哲：解決藍綠不能解決的問題

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▲▼2020民眾黨開票之夜,記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲2020民眾黨開票之夜。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選11日晚間落幕，2019年8月成軍的台灣民眾黨，在黨主席柯文哲的領軍下，最終斬獲158萬張政黨票，確認有5席立委進入立法院，不只可以組黨團，更獲得2024總統大選的提名權，未來若要更上層樓不必「看人臉色」。柯文哲致詞時逐一感謝志工、立委候選人、支持者，接著提出「共融社會、國家治理」，定調為未來台灣民眾黨的2大政治主軸。

▲▼2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲致詞全文如下：

我們已經打過了美好的一仗。就像我之前所說，選舉本身就是一場改變政治文化的社會運動，在這次的過程中，不管是透過政策說明會表達理念，進行大眾走接觸基層第一線，或是眾貫線車隊掃街拜票感受民意，我們用有限的資源下，坐最大的努力，把競選資源壓到最低，競選過程還是在實踐價值跟信念。

選舉結果還沒完全揭曉，但還是要先感謝志工，台灣民眾黨有很多志工朋友們，我們沒有地方組織也沒有很多資源，特別在這個月我們的志工朋友揹著背著大氣球到全台各地商圈、夜市，甚至早上運動的地方，幫我們發放宣傳品。如果沒有你們，民眾黨根本無法走到今天。

這些志工在自己的工作崗位上工作，利用下班時間幫我們宣傳，完全是沒有酬勞，他們無私的奉獻，見證我們已經有一群因理念價值而集結的同志，我相信這是我們民眾黨投入這次選舉最大的收穫，也是我們競選過程中最成功的地方。再次感謝所有志工的付出！

另外，我也要感謝這次我們民眾黨的所有參選人。台灣民眾黨成立至今才5個月，有的立委來報名只有不到2個月，這些候選人因理念而選擇與我們站在一起，在藍綠夾殺下設法突圍，共同努力讓台灣的政治文化能夠有所改變。不管最後是否能當選，這些候選人都已經是我們民眾黨最堅強的同志，我們會堅持下去，一起為了共同的理念而繼續前進。

我說過，要走的快，一個人走就好；要走的遠，必須一群人走。感謝這次我們民眾黨的區域及不分區的候選人們，這就是我們的生力軍。

最後，我也要感謝投票給我們的台灣人民，因為你們的支持我們才有這個機會。過去20年來藍綠輪流執政，整個台灣卻反而停滯不前，台灣民眾黨就是人民在藍綠之外的一個新的選擇，台灣民眾黨以台灣為名以民眾為本，以台灣為名的真諦就是，多元是台灣社會的特色，我們希望這個多元要發揮它的優點，不是因為這個多元而彼此內鬥，甚至變成內耗，因此，以台灣為名的真義就是要建立一個共融的社會。

▲▼2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

另外，以民眾為本就是，我們仍然相信政治要落實在人民生活的每一天，政府存在的目的就是要解決人民每天生活面對的問題，因此我們會高舉國家治理的大旗，去解決藍綠不想解決或是不能解決的問題。

這次我們進軍國會，已經踏出了成功的第一步。我們成為最強大的監督者，我們要把台北成功的經驗帶入國會，進而散播到全台灣各地去。選戰已經告一個段落，也希望在選戰國城中的紛紛擾擾盡快結束，讓整個國家恢復正常。

我也要再次呼籲，台灣的主體性，民主自由的核心價值，在台灣這片土地上都已經確認，因此不要在自己的同胞中分出敵人，超越藍綠不是消滅藍綠，而是讓藍綠都可以在這片土地上和諧共存，我們都熱愛台灣這片土地，也珍惜我們的民主制度生活方式，我們有不同的過去，但是我們有共同的現在，我希望我們可以走向共同的未來，因此共融社會、國家治理，將會是台灣民眾黨未來時間兩大政治主軸。

面對未來國會，台灣民眾黨還是用同樣立場，以理性務實的態度，和其他政黨合作，只要議題對人民有利、對國家有異，不管是藍綠兩大黨或其他小黨，都可以合作。

我常講說，希望有我們，台灣可以變得更好，同樣的，希望因為有台灣民眾黨的加入，台灣可以變得更好。謝謝大家。
 

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