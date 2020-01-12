黃國昌無緣續任立委　時力提前備戰2022年台北市長

▲時代力量不分區立委當選人陳椒華、王婉諭、黃國昌、邱顯智。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

2020大選落幕，時代力量共獲得1,098,044票，以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選，政黨票雖較2016年的744,315票有明顯成長，現任立委黃國昌卻無緣續留國會。知情人士表示，黃國昌角逐2022年台北市長幾乎成為定局，已成為不變的事實。

黃國昌在2016年參選新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委，共獲得80508張選票，以51.52％的得票率擊敗尋求七連霸的時任國民黨立委李慶華。任內雖在2017年歷經罷免風波，但由於未達法定投票門檻，罷免案依法遭否決。

黃國昌去年8月20日在汐止服務處召開記者會，宣布自己不尋求七星區立委連任，改派其辦公室主任賴嘉倫投入選戰，由於當時黨內立委林昶佐及洪慈庸先後宣布退黨，外界解讀時代力量將面臨全面崩解、泡沫化。

時代力量在11月12日公布不分區立委名單，黨主席徐永明自認「名單是各政黨中最好」，也數度強調不分區的目標是「坐四望五搶六」，甚至將黃國昌擺在第四想要催出政黨票。徐永明事後更喊出「亡柯是4年後的想像，亡昌是30天後的真實對決」，盼透過主打「亡昌感」扮演催票機，讓名列不分區第四名的黃國昌順利進入國會。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



投票結果出爐，本次時代力量共獲得1,098,044票，以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選，政黨票較2016年的744,315票有明顯成長，黃國昌卻無法續留國會。雖然已達到徐永明「百萬政黨票」的目標，「亡昌感」卻無法發揮作用保住黃國昌在國會的席次。

知情人士表示，黃國昌角逐2022年地方首長已幾乎成為定局，且黃國昌先前接受訪問時也數度提到，未來將不排除參選縣市首長，顯見黃國昌參選2022年縣市首長已成為不變的事實。

該人士指出，黃國昌以參選台北市長的可能性最強，主要原因為台北市的選民結構較符合黃國昌與時代力量都會選票的形象，二來是台北市為媒體聚焦中心，黃國昌未能連任立委，在缺少立法院的舞台下距離2022年尚有約兩年多的空窗期，勢必得藉由媒體維持聲勢。

黃國昌選後則表示，他贊成未來時代力量要進一步擴大提名，2022年除了議員要繼續擴張提名，時代力量也要有地方執政的準備，至於要參選哪些縣市則要看其他政黨推出的人選，「如果人家推的人比你優秀，那何必為選而選？但是如果別人推出來的人選可以比他好，那有什麼缺席的理由」。

對於2022年是否將轉戰台北市長，黃國昌僅表示「對我來講是個超級大的問號，我現在腦袋根本沒有在想這件事情」，2月1日卸任立委後他要稍微休息沈澱一下，「近期比較重要的是要找下一份工作」，至於參選與否也並未把話說死。

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