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驚悚片！消防員買完早餐...斑馬線上慘被撞飛10多m　肋骨斷肺積水命危

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記者李忠憲／南投報導

埔里張姓消防員8日一早買完早餐準備回到隊部上班，一出超商依號誌走斑馬線過馬路，但才走到中間就遭一輛左轉貨車高速撞擊，彈飛10多公尺，送醫急救後住加護病房觀察。肇事駕駛辯稱A柱狀阻視線，但警方認為是卸責之詞，將先依未禮讓行人開罰，並釐清肇事責任。

▲▼張姓消防員走斑馬線過馬路，竟遭貨車高速撞飛。（圖／民眾提供）

▲張姓消防員走斑馬線過馬路，竟遭貨車高速撞飛。（圖／民眾提供）

8日上午8點左右，在埔里鎮中心碑消防分隊服務的張姓消防員，走出便利商店步行走信義路、西安路口的斑馬線準備過馬路，走到路中央時突然遭左方急駛而來的貨車直接撞飛10多公尺後倒地。路人見狀上前，發現遭撞的竟是一名消防員，立刻叫119，送往埔里基督教醫院急救。醫護人員發現張男傷勢嚴重，除了頭部有撕裂傷，2根肋骨骨折、右肺積血，目前住加護病房觀察未脫離險境。

▲▼張姓消防員走斑馬線過馬路，竟遭貨車高速撞飛。（圖／民眾提供）

▲▼張姓消防員走斑馬線過馬路，左方突然衝出貨車將他撞飛倒地。（圖／民眾提供）

▲▼張姓消防員走斑馬線過馬路，竟遭貨車高速撞飛。（圖／民眾提供）

▲▼張姓消防員走斑馬線過馬路，竟遭貨車高速撞飛。（圖／民眾提供）

肇事的林姓貨車駕駛供稱，他當時沒看到斑馬線上有人，應是A柱擋住才會釀禍。但從監視器畫面來看，張姓消防員發現左方有車過來想閃卻閃不過，接著就被撞飛，顯示貨車車速並不慢。張員同事也說，行人依交通法規規定走在斑馬線上，竟遭高速撞擊，可見駕駛根本沒有減速慢行禮讓行人，守法觀念這麼差，行人會走得安心嗎？

警方表示，林姓駕駛沒有酒駕，初判應是未注意車前狀況釀禍，除涉及過失傷害罪，未禮讓行人部分也將依《道路交通管理處罰條例》44條開罰1200元以上、3600元以下罰鍰。

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