台中立委／楊瓊瓔挾行政資源　洪慈庸敗選自承努力不足

▲洪慈庸以969票差距，輸給上一次的對手楊瓊瓔，自承努力不足。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

總統蔡英文大勝高雄市長韓國瑜，民進黨台中市原本連同洪慈庸共5個現任席次，大選結果雖強力翻轉國民黨現任立委沈智慧、顏寬恒，由政治素人民進黨莊競程、空降的台灣基進黨「3Q」陳柏惟。但爭取連任的另一位素人，無黨籍的洪慈庸對上上一次的對手楊瓊瓔，卻以不到0.5%、969票差距落敗，成為遺珠之憾。從洪慈庸在敗選談話中，自承努力不夠，可見端倪。

洪慈庸到底是哪裡努力不夠？選戰期間，洪團隊拿出3年多以來，洋洋灑灑在立法院推動許多法案，強調已處理300件軍冤案，更為地方爭取許多建設，包括在后里設置大型醫院等。雖遭對手團隊猛打當立委只談戀愛、生子、沒政績，團隊屢屢澄清，認為選民都會了解洪慈庸的努力。

但洪慈庸可能沒想到，她一路堅持立委就是要在中央努力，地方的事務就由市議員、里長等地方民代處理即可的這種想法，卻成為她敗選的主因之一。

她的對手楊瓊瓔在該選區4連霸，雖然在立法院表現普普，但地方經營紮根十分深，紅白帖幾乎都會到，長期下來，這些人都是她的鐵票。而洪慈庸當時挑戰楊瓊瓔勝選，靠的是她弟弟洪仲丘事件引發太陽花運動效應，讓年輕人積極返鄉投票，以及時任台中市長林佳龍及民進黨全力動員輔選才扳倒她。

該區選民大多數習慣於楊瓊瓔的傳統經營模式，洪慈庸卻堅持不做，除了楊支持者看不到她外，連同泛綠的地方支持者也對她頗有微詞，口耳相傳。即使後來洪慈庸警覺到，開始參與地方活動及事務，但已屬亡羊補牢。

反觀楊瓊瓔，敗選後地方就盛傳她一定會再參選下一任，其個人臉書粉絲專頁依然叫「好立委楊瓊瓔」，即使當上台中副市長，她仍沒改變名稱。楊瓊瓔副市長期間，利用行政資源優勢，積極佈局地方。遭對手攻擊行政不公，她仍保守應對，到登記截止前夕才辭職，辭職後也屢傳濫用行政資源。

另外，楊瓊瓔大樁腳，國民黨籍市議員吳顯森也功不可沒，加上吳顯森原本的人馬，里長張睿倉，突然殺出程咬金，加入台灣民眾黨參選該選區立委。靠著柯P白色力量，也拿了1萬多票，將原本挺洪的年輕選票移轉到張身上。

洪慈庸雖有民進黨綠營大咖、林佳龍等人的強力輔選，但最後只能拱手將立委還給楊瓊瓔。

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